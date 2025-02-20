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Общество

Хирургический центр Мамакеева не соответствует требованиям пожарной безопасности

Помещения Национального хирургического центра имени Мамбета Мамакеева не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по итогам проверки.

Отмечается, что у НХЦ есть месяц для устранения нарушений. Пожарная служба вынесла предписание об их устранении.

Напомним, 11 февраля, примерно в 21.00 в больнице произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары, 19 предоперационных больных отпустили домой.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.

Служба по пожарному надзору при МЧС после этого происшествия начала внеплановую проверку всех медучреждений Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320478/
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