В Минсельхозе рассказали, зачем строится отводной канал на реке Чу

Строительство на реке Чу 17-километрового отводного канала уменьшит потери поливной воды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов.

По ее данным, сейчас Большой Чуйский канал из-за фильтрации теряет до 30 процентов воды. Поэтому строительство отводного канала расширит доступ населения к поливной воде и создаст условия для бесперебойной организации влагонакопительных и вегетационных поливов. Благодаря отводному каналу ожидается ввод 20 тысяч гектаров новых орошаемых земель и повышение водообеспеченности на площади около 100 гектаров.

«Кроме того, запуск отводного канала позволит увеличить урожайность сельскохозяйственных культур — в среднем на 5 центнеров с гектара», — говорится в сообщении.