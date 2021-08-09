16:12
USD 84.77
EUR 100.13
RUB 1.16
Общество

В Минсельхозе рассказали, зачем строится отводной канал на реке Чу

Строительство на реке Чу 17-километрового отводного канала уменьшит потери поливной воды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов.

По ее данным, сейчас Большой Чуйский канал из-за фильтрации теряет до 30 процентов воды. Поэтому строительство отводного канала расширит доступ населения к поливной воде и создаст условия для бесперебойной организации влагонакопительных и вегетационных поливов. Благодаря отводному каналу ожидается ввод 20 тысяч гектаров новых орошаемых земель и повышение водообеспеченности на площади около 100 гектаров.

«Кроме того, запуск отводного канала позволит увеличить урожайность сельскохозяйственных культур — в среднем на 5 центнеров с гектара», — говорится в сообщении.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203507/
просмотров: 573
Версия для печати
Материалы по теме
В БЧК утонул мужчина
В Минсельхозе рассказали, как готовятся к засухе следующего года
Последствия засухи. Урожай зерновых, по прогнозам, снизится до 35 процентов
В Бишкеке в быстротоке нашли тело утонувшего ребенка
Минсельхоз предложил освободить от НДС импортеров кормов для скота
В городе Ош на опасных участках каналов установят ограждения
Минсельхоз планирует развивать в Кыргызстане сертификацию международного уровня
Глава Минсельхоза пообещал специальные условия кредитования для рыбных хозяйств
В Бишкеке в БЧК нашли труп женщины. Милиция устанавливает личность
Проблемы с водой. Чиновникам Минсельхоза объявлены замечания и выговоры
Популярные новости
Изнасилование девочки в&nbsp;Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из&nbsp;дома Изнасилование девочки в Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из дома
Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с&nbsp;медалью Айсулуу Тыныбековой Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с медалью Айсулуу Тыныбековой
Взносы в&nbsp;школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос Взносы в школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос
Казахский блогер: Кыргызстан давно обошел нас в&nbsp;вопросах сервиса для туристов Казахский блогер: Кыргызстан давно обошел нас в вопросах сервиса для туристов
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
9 августа, понедельник
16:07
Состоялась очередная встреча топографических групп Кыргызстана и Таджикистана Состоялась очередная встреча топографических групп Кырг...
16:02
Кыргызстанка пострадала во время разбойного нападения в Санкт-Петербурге
15:54
В Чуйской области мужчина до смерти избил своего собутыльника
15:33
В Минсельхозе рассказали, зачем строится отводной канал на реке Чу
15:13
Бишкекская ТИК начала прием документов для регистрации кандидатов в мэры столицы