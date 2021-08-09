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Общество

В Баткенской области пресекли контрабанду на 4 миллиона сомов. Что хотели ввезти

Пограничники совместно с силовыми и правоохранительными органами Баткенской области пресекли несколько попыток незаконного провоза контрабандных грузов на сумму более 4 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы ГКНБ.

Уточняется, что 5 августа в местности Чон-Талаа Баткенского района задержали контрабандный груз из Таджикистана. Водитель автомашины Mercedes-Benz Sprinter не остановился на пограничном посту, попытался проехать в Кадамджайский район. «Автомашина была задержана в 10 километрах от пограничного поста. В ходе досмотра транспорта обнаружена контрабанда винограда весом 2 тысячи 500 килограммов. Стоимость незаконного груза составила около 250 тысяч сомов. За нелегальный провоз груза был задержан уроженец города Исфаны А.К.», — сообщили в Погранслужбе.

В местности Кольцо Лейлекского района 7 августа были задержаны автомашины Hyundai Porter и Mercedes Sprinter. Водители (граждане КР) пытались нелегально перевезти из Таджикистана в Кыргызстан груз — 29 тысяч пачек сигарет марки Rothmans и лекарственные препараты без соответствующих документов.

По предварительным данным, стоимость задержанных сигарет составила более 2 миллионов 370 тысяч сомов, стоимость лекарственных препаратов — более 1 миллиона сомов.

«В этот же день в селе Арка-2 вдоль канала Кожобакырган были задержаны автомашины Мercedes Sprinter, водители которых пытались нелегально провезти 2 тонны винограда, строительные материалы и удобрения. За незаконный провоз груза были задержаны два кыргызстанца. В местности Кызылжар Кадамджайского района пограничники задержали автомашину с товарами народного потребления — 934 коробками посуды, произведенной в Узбекистане», — проинформировали в ведомстве.

В Погранслужбе также сообщили, что накануне на стационарном посту в местности Чон-Талаа Баткенского района была остановлена автомашина Mercedes-Benz под управлением гражданина КР. В ходе досмотра автомобиля было обнаружено 5 тысяч килограммов строительного гипса, произведенного в Таджикистане. Документы на стройматериал у водителя отсутствовали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203504/
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