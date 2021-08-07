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Общество

Все по графику. В Госстрое отчитались о ремонте и стройке соцобъектов в Баткене

В Госстрое отчитались о строительстве и капитальном ремонте восьми социальных объектов в селах Баткенского и Лейлекского районов, пострадавших в ходе весеннего конфликта на границе.

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По данным ведомства, в средней школе имени Ходжаева в селе Ак-Сай завершен капитальный ремонт, ведутся строительно-монтажные работы по устройству ограждения. Отремонтировали также ФАП в селе Ак-Сай, в ближайшее время его сдадут в эксплуатацию.

По строительству школы в селе Кызыл-Бел на 225 ученических мест — завершается кладка кирпичных стен, ведутся бетонные работы по устройству фундаментов спортивного зала. Закончили капремонт школы в селе Максат.

В селе Центральном полностью завершили работы по кирпичной кладке школы на 225 мест. По строительству школы в селе Маргун — завершены на 100 процентов земляные работы и кладка кирпича стен первого этажа учебного блока. Ведутся работы по перекрытию плит учебного корпуса и кирпичной кладе котельной.

На первом этаже детского сада в селе Интернационал залили фундамент, сделали кирпичную кладку, электромонтаж, стяжку полов. Ведутся работы по кладке кирпича второго этажа. Строительство детского сада на 140 мест в селе Кулунду также продолжается, залили фундамент, завершили кирпичную кладку стен, вертикальное включение, монолитные тумбы, сейсмопояс. Завершается устройство четырех беседок.

Ранее правительство пообещало, что к 1 сентября будут восстановлены все дома и социальные объекты в Баткенской области, разрушенные в ходе вооруженного нападения Таджикистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203344/
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7 августа, суббота
13:36
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