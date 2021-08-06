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Общество

В Оше снова пытаются решить вопрос с водой. Привлекли специалистов из Бишкека

В южную столицу пригласили экспертов по водным вопросам из Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета Оша.

По ее данным, и. о. мэра Алмаз Мамбетов 5 августа съездил на участок Данги и ознакомился с проектом «Проведение водных труб из участка Данги в водно-очистительный пункт Толойкан».

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Он посчитал, что перед началом реализации проекта, для которого выделены $3 миллиона, местные специалисты должны посоветоваться со столичными.

«Я хорошо знаю, что в Оше основной проблемой является вода. Сегодня сам тоже стал свидетелем этой проблемы. Необходимо в краткие сроки решить этот вопрос. Для этого нужно пригласить опытных специалистов из Бишкека. Для того чтобы рационально использовать выделенные деньги, нужно пойти на этот шаг», — сказал Алмаз Мамбетов.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203291/
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