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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ предложила ввести мораторий на бустерные дозы вакцины от COVID-19

Странам мира стоит ввести мораторий на дополнительные, бустерные, дозы вакцины от коронавируса, чтобы более эффективно поделиться существующими объемами препаратов с бедными государствами. Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщают «Новости ООН».

Он отметил, что некоторые страны мира начали предлагать своим жителям третью дозу вакцины от коронавирусной инфекции, еще несколько государств рассматривают такую возможность. Однако, во-первых, данных о необходимости третьей дозы пока нет, а во-вторых, сейчас главное — остановить пандемию по всему миру и предотвратить появление новых мутаций.

«Мы просим всех, кто обладает влиянием, — олимпийских спортсменов, инвесторов, бизнес-лидеров, священнослужителей и каждого члена общества — поддержать наш призыв о моратории на третью дозу по меньшей мере до сентября», — подчеркнул Тедрос Аданом Гебреисус.

Он напомнил, что миллионы людей не могут позволить себе самоизоляцию — они должны работать, чтобы прокормить себя и свою семью. Только вакцина может защитить их от инфекции, иначе коронавирус будет распространяться и дальше.

«На данный момент введено 4 миллиарда доз вакцин. Восемьдесят процентов из них получили жители стран с высоким и средним уровнем дохода, которые составляют менее половины населения планеты», — заметил глава ВОЗ.

Он добавил, что теперь эти же государства снова собираются закупить огромные партии прививок от COVID-19, чтобы укрепить защиту своих граждан от болезни. В то время как в странах с низким уровнем дохода на каждую сотню населения приходится 1,5 дозы вакцины от COVID-19.

В ВОЗ признают, что, возможно, третья доза понадобится, но призывают опираться на научные данные и обеспечить сперва вакцинацию уязвимых групп по всему миру — по меньшей мере 10 процентов населения каждого государства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203196/
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