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Общество

Сколько денег тратит курильщик на сигареты. Посчитать поможет онлайн-калькулятор

Узнать цену вредной привычки предлагает Министерство здравоохранения и социального развития при помощи специального калькулятора. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

В министерстве отметили, что отказ от употребления табачных изделий на индивидуальном уровне приводит к серьезной экономии денежных средств, а на национальном предотвращает потенциальные затраты на здравоохранение, связанные с лечением болезней, вызванных употреблением табака.

«Ежегодно из-за употребления табака умирает более 8 миллионов человек. Употребление любого вида табачных изделий ухудшает ваше здоровье и вызывает тяжелые заболевания», — напомнили в МЗиСР.

Посчитать, сколько денег тратит курильщик на сигареты, можно здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203082/
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