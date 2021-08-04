Беспредельная парковка. Как мэрия Бишкека зарабатывает на водителях

Мэрия Бишкека вновь пообещала горожанам построить многоярусные парковки и даже озвучила локации, где они появятся. Вроде бы новость должна была обрадовать, если бы не два но...

Во-первых, такие сообщения появляются с завидной регулярностью, а Бишкекглавархитектура еще в 2016 году разработала и утвердила схему размещения многоярусных автостоянок. Но за это время муниципалитет не построил ни одной. Во-вторых, городские власти не могут даже навести порядок с хаотичной парковкой на улицах. Машины оставляют вдоль обочин, на тротуарах, детских площадках, парках и во дворах. Автовладельцы резонно парируют, что специальных мест для стоянок нет, а транспорт куда-то ставить надо.

Четвертак в день

В мэрии для решения проблемы решили воссоздать управление парковок и стоянок. Появление нового-старого подразделения депутаты Бишкекского городского кенеша одобрили не без споров в конце 2018 года. Но ситуация не изменилась — старания городских властей увенчались лишь определением в столице участков, за стоянку на которых муниципалитет взимает плату.

Работа подразделения неоднократно критиковалась депутатами городского кенеша. Они напоминали, что представители мэрии обещали с его появлением годовую прибыль в 100 миллионов сомов и порядок на дорогах. Но не было достигнуто ни первого, ни второго.

Муниципальному предприятию потребовалось более года, чтобы разработать и утвердить «Временное положение о порядке и условиях организации муниципальных платных парковок».

Это тоже вызвало критику депутатов столичного кенеша. В частности, они возмущались, что с 8 января 2020-го парковки, а с 29 января стоянки возле нескольких рынков Бишкека стали платными, хотя положение вынесено на обсуждение сессии более чем через месяц — 19 февраля. Однако документ они все же утвердили. В нем установлен единый тариф для всех муниципальных парковок — 25 сомов с 8.00 до 20.00 (в выходные и праздничные дни — бесплатно) вне зависимости от времени.

В 2020 году в бюджет от парковок поступило всего 6 миллионов 813 тысяч 700 сомов. Столь маленькую прибыль объясняют введением в столице чрезвычайного положения (с 20 марта по 27 мая).

Возможно, за такие показатели уже сама мэрия в январе 2021-го хотела ликвидировать «Бишкекские парковки и стоянки» во время очередного реформирования собственной структуры. Однако впоследствии от реорганизации отказалась без объяснения причин.

Паркоматов не будет

Еще когда создание нового управления обсуждалось, в стенах городского парламента предлагали не торопиться и все же довести до логического завершения проект государственно-частного партнерства «Организация муниципальных парковок вдоль дорог», инициированный столичной мэрией еще в 2016 году. Муниципалитет даже оплатил разработку его технико-экономического обоснования (ТЭО) и конкурсную документацию. Городскому бюджету это обошлось почти в 9 миллионов сомов.

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Но бишкекчане проект так и не увидели. В мэрии 24.kg сообщили, что «увидев неполноценную работу по ГЧП, разработанному ТЭО, муниципалитет обратился в правоохранительные органы по данному вопросу, направив свои доводы о том, что работа компании и ряда лиц исполнена на ненадлежащем уровне». По этой причине, утверждают городские власти, дальнейшая реализация проекта не представилась возможной до окончания следствия или вынесения окончательного судебного акта по нему.

Сейчас муниципальное предприятие ведет переговоры по внедрению современных технологий по автоматизации муниципальных стоянок (парковок).

«Они позволяют применять новейшее оборудование, программное обеспечение и другие элементы интеллектуальной системы автоматизации парковок автотранспорта и осуществления платежных операций, а именно платежные терминалы, системы ограждения, видеорегистраторы и так далее», — отметили в муниципальном предприятии.

Проект автоматизированных муниципальных парковок планируют запустить на небольшом муниципальном участке с привлечением частного инвестора. По замыслу они будут функционировать по принципу предоплаты за предстоящую парковку. Оплатить можно будет при помощи банковской или парковочной карты, QR-кода мобильного приложения. При этом от идеи установки паркоматов в мэрии отказались, сославшись на зарубежный опыт: дескать, во-первых, это неэффективно, во-вторых, их эксплуатация затратна. «Почти 80 процентов московских водителей выбирают мобильные приложения, так как не надо бегать в поисках паркомата, гаджет (мобильные приложения) сам определит номер стоянки, оплатит парковку с точностью до минуты», — отметили в муниципальном предприятии.

Нарисуем, будем зарабатывать

Пока же муниципальные парковки отличаются от проезжей части только наличием соответствующих дорожных знаков и разметкой. Хотя последняя тоже видна не всегда.

Когда раньше горожане жаловались на постоянные заторы на улице Шопокова, плохую работу парковщиков, отсутствие инфраструктуры, муниципалитет всегда парировал, что сделать ничего не может, потому что территория находится в аренде.

Прошло три месяца, как она стала муниципальной, а порядка больше не стало.

Все так же паркуются машины в два ряда, так же нет никакой инфраструктуры. За три месяца городские службы даже не обновили стершиеся полосы дорожной разметки. Сменился только цвет жилетов у парковщиков.

Зато парковка на Шопокова пополнила бюджет на 984 тысячи 150 сомов. Мэрия, похоже, нашла универсальный способ стричь деньги, ничего не вкладывая в инфраструктуру. При этом она работает над увеличением количества своих парковок и стоянок.

«С момента образования муниципальное предприятие подало в Бишкекглавархитектуру 113 заявок на разработку правоустанавливающих документов для организации платных муниципальных парковок. По 30 объектам получен отказ, по 63 объектам ведутся работы по выполнению топографической съемки, разработки схем размещения, согласование с соответствующими службами Бишкека», — отметили в предприятии.

Сегодня на балансе муниципального предприятия 17 парковок и 14 стоянок. За I полугодие 2021 года поступление в городской бюджет составило почти столько же, сколько за весь прошлый год — 6 миллионов 38 тысяч сомов.

«С увеличением муниципальных парковочных пространств на территории Бишкека поступление денежных средств от стоянок (парковок) в городской бюджет увеличивается», — добавили в подразделении мэрии.