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Общество

В скверах «Физкультурный» и Турсунбаевой в Бишкеке восстановили освещение

Бишкексвет завершил капитальный ремонт сетей наружного освещения в сквере «Физкультурный». Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники муниципального предприятия заменили подземный кабель, установили 76 новых торшерных стоек, изготовленных в производственном цехе предприятия, и 121 светодиодный светильник.

В мэрии напомнили, что в прошлом году в сквере установили 20 торшерных стоек, 45 светильников и 55 скамеек ручной работы из металлической конструкции.

«Теперь светло и в сквере Таттыбубу Турсунбаевой, расположенном на пересечении улиц Фрунзе и Панфилова. Специалисты Бишкексвета провели ремонтно-восстановительные работы, заменили 32 светильника, кабельные линии, протяженностью 0,12 километра. Сквер на Айни-Чапаева тоже приведен в порядок, заменено 50 светильников в виде шаров. Работы по установке освещения продолжаются в Березовой роще», — отметили в мэрии.

В мэрии напомнили, что по вопросам уличного освещения можно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу Бишкексвета по номерам: 0312463089, 0312576351, 0777902115 (WhatsApp).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202874/
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