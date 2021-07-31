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Общество

Ситуация с магазином «Раритет» в Бишкеке нормализовалась. Он остается

Магазин «Раритет» остается на своем старом месте на площади Ала-Тоо. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Кыргызстана Олег Бондаренко.

По его словам, по результатам аукциона на аренду помещения «Раритет» победил. Теперь магазин будет платить арендную плату меньшую, чем до аукциона. С Минкультуры заключен соответствующий договор на следующие три года.

«Экстренного вмешательства властей в данном случае не потребовалось, однако дальнейшая ситуация будет под контролем президента», — сказал Олег Бондаренко.

Напомним, в мае крупнейшему книжному магазину страны «Раритет» угрожала опасность выселения с привычного места — подвала здания Минкультуры на площади Ала-Тоо. Здесь «Раритет» размещается уже более четверти века. Возможность выселения появилась из-за того, что арендуемую магазином площадь Фонд госимущества выставил на закрытый онлайн-аукцион, несмотря на то, что можно было просто продлить с магазином договор аренды как с добросовестным арендатором.

Ассоциация издателей и книгораспространителей обратилась к главе государства Садыру Жапарову с письмом и просила по возможности помочь книжному магазину и расположенному на его территории Музею культуры и быта кыргызов.

«Как стало известно, президенту доложили обо всем, что происходит, и он внимательно наблюдал за развитием ситуации. Кроме того, сейчас Минэкономики и финансов разработан проект постановления кабинета министров об утверждении положений, регламентирующих порядок предоставления государственного имущества в аренду, хозяйственное ведение, оперативное управление, безвозмездное временное пользование. Согласно документу, организации, которые занимаются вопросами культуры и особо важны для государства (к ним можно отнести и «Раритет»), больше не будут попадать в ситуации, аналогичные описанной выше, и с ними будут продляться договоры аренды согласно Гражданскому кодексу», — рассказал Олег Бондаренко.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202808/
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