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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Каждый пятый кыргызстанец становился свидетелем пыток. Итоги исследования

Исследование, проведенное Коалицией против пыток в Кыргызстане, показало, что практически каждый пятый респондент (18 процентов) хотя бы раз являлся свидетелем применения пыток или жестокого обращения по отношению к другим людям. 

Отмечается, что около 10 процентов опрошенных сообщили, что имели место случаи применения пыток по отношению к их близким для воздействия на самого респондента. Двадцать процентов отметили случаи конфликтов с органами правопорядка, в то время как 28 процентов всех участников исследования сталкивались со случаями насилия или реальной угрозы насилия со стороны милиции.

Случаи насилия чаще всего происходили при установлении личности (29 процентов) и при допросе в качестве подозреваемого (29 процентов). Двенадцать процентов респондентов когда-либо подвергались задержанию, к 5 процентам из них применялись пытки.

Только 38 процентам задержанных разъяснялись права. Реже всего при задержании объявляли о праве хранить молчание. Об этом рассказали 44 процента из числа когда-либо подвергавшихся задержанию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202671/
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