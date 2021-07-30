Каждый пятый кыргызстанец становился свидетелем пыток. Итоги исследования

Исследование, проведенное Коалицией против пыток в Кыргызстане, показало, что практически каждый пятый респондент (18 процентов) хотя бы раз являлся свидетелем применения пыток или жестокого обращения по отношению к другим людям.

Отмечается, что около 10 процентов опрошенных сообщили, что имели место случаи применения пыток по отношению к их близким для воздействия на самого респондента. Двадцать процентов отметили случаи конфликтов с органами правопорядка, в то время как 28 процентов всех участников исследования сталкивались со случаями насилия или реальной угрозы насилия со стороны милиции.

Случаи насилия чаще всего происходили при установлении личности (29 процентов) и при допросе в качестве подозреваемого (29 процентов). Двенадцать процентов респондентов когда-либо подвергались задержанию, к 5 процентам из них применялись пытки.

Только 38 процентам задержанных разъяснялись права. Реже всего при задержании объявляли о праве хранить молчание. Об этом рассказали 44 процента из числа когда-либо подвергавшихся задержанию.