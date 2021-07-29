Самолет сломался. Поставку очередной партии вакцины AstraZeneca отложили

Поставку 226 тысяч доз вакцины AstraZeneca в Кыргызстан отложили. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, рейс отменен из-за поломки самолета. Получить препарат должны были сегодня.

Эффективность вакцины AstraZeneca составляет 70,4 процента. Было много публикаций о таком побочном эффекте, как развитие тромбозов. После анализа сообщений разработаны клинические руководства по диагностике, лечению и предупреждению таких осложнений.

По официальной статистике, полный курс вакцинации на сегодня прошли 113,8 тысячи человек. Количество вакцинированных первой дозой — 400,3 тысячи. В остатке более 1 миллиона доз вакцин. В основном это китайский препарат компании Sinopharm.