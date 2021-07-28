В Госагентстве местного самоуправления числятся две лишних машины

Проведен аудит бюджета Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений за 2018-2019 годы. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Установлено использование сэкономленных средств по заработной плате на оплату стимулирующих выплат. На основании приказа Агентства за счет экономии фонда заработной платы по итогам 2018 года работникам выплачена месячная заработная плата для частичного покрытия их расходов на заготовку сельхозпродукции и отопительных материалов в зимний период на 1 миллион 150 тысяч сомов.

«Аудит отмечает, что не соблюдено постановление правительства о мерах по экономии средств государственного бюджета за счет сокращения служебного и дежурного автотранспорта государственных органов и органов местного самоуправления. На балансе агентства числятся два служебных автомобиля сверх установленного лимита, которые были получены от представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в 2014 и 2015 годах. В бюджетной смете расходов Агентства не предусмотрены средства на их содержание, соответственно, расходы на них в течение двух лет не производились», — говорится в сообщении.