Недавно открытый рейс из Бишкека в Батуми приостановлен до сентября

Международный рейс Бишкек — Батуми — Бишкек, который был запущен 17 июля, приостановлен.

По данным представителей компании Air Manas, это связано с низким спросом на маршрут. Но, несмотря на это, в компании не исключают, что в сентябре, возможно, возобновят чартерный рейс в Батуми (Грузия).

Как отмечается, последний вылет состоялся 24 июля.

Напомним, что Air Manas открыла первый прямой авиарейс по направлению Бишкек — Батуми — Бишкек 17 июля с периодичностью один раз в неделю.

Сообщается, что за время работы рейса кыргызстанцам были доступны туры в курортный город Грузии по цене от $220.