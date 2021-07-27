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Общество

Недавно открытый рейс из Бишкека в Батуми приостановлен до сентября

Международный рейс Бишкек — Батуми — Бишкек, который был запущен 17 июля, приостановлен. 

По данным представителей компании Air Manas, это связано с низким спросом на маршрут. Но, несмотря на это, в компании не исключают, что в сентябре, возможно, возобновят чартерный рейс в Батуми (Грузия). 

Как отмечается, последний вылет состоялся 24 июля.

Напомним, что Air Manas открыла первый прямой авиарейс по направлению Бишкек — Батуми — Бишкек 17 июля с периодичностью один раз в неделю.

Сообщается, что за время работы рейса кыргызстанцам были доступны туры в курортный город Грузии по цене от $220.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202267/
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