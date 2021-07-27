Фото дня. Радуга над олимпийским Токио

Над Одайба Марин Парком в Токио появилась радуга. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
По их данным, сегодня здесь проходят соревнования по женскому триатлону на олимпийскую дистанцию.
Отметим, что организаторы Олимпиады отменили несколько игр, поскольку ожидается, что тропический шторм «Непартак» с порывами до 108 километров в час обрушится на берег недалеко от Токио сегодня вечером.
Мощный тайфун «Непартак», который сформировался в Тихом океане и в настоящее время продолжает движение по направлению к основной японской территории, обрушится в среду утром на северо-восточную часть главного острова Хонсю.
Сейчас «Непартак» находится в 230 километрах к юго-востоку от соседней с Токио префектуры Тиба и перемещается на северо-восток, где расположены, в частности, префектуры Фукусима, Мияги и Иватэ. Местных жителей предупреждают об угрозе разлива рек и схода оползней.