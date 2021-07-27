Фото дня. Радуга над олимпийским Токио

Над Одайба Марин Парком в Токио появилась радуга. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Фото abs-cbn. Над Одайба Марин Парком в Токио появилась радуга

По их данным, сегодня здесь проходят соревнования по женскому триатлону на олимпийскую дистанцию.

Отметим, что организаторы Олимпиады отменили несколько игр, поскольку ожидается, что тропический шторм «Непартак» с порывами до 108 километров в час обрушится на берег недалеко от Токио сегодня вечером.

Мощный тайфун «Непартак», который сформировался в Тихом океане и в настоящее время продолжает движение по направлению к основной японской территории, обрушится в среду утром на северо-восточную часть главного острова Хонсю.

Сейчас «Непартак» находится в 230 километрах к юго-востоку от соседней с Токио префектуры Тиба и перемещается на северо-восток, где расположены, в частности, префектуры Фукусима, Мияги и Иватэ. Местных жителей предупреждают об угрозе разлива рек и схода оползней.