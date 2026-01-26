Снежный шторм «Ферн» парализовал США: массовое отключение света и отмена рейсов

США переживают один из самых масштабных зимних штормов за последние годы. «Ферн» накрыл большую часть страны, вызвав обледенение, сильные снегопады, массовое отключение электроэнергии и серьезные сбои в работе транспорта. Об этом пишут американские СМИ.

Фото Andres Kudacki / Getty Images. Нью-Йорк. Рабочие расчищают Таймс-сквер от снега

С конца прошлой недели снег, лед и экстремально низкие температуры привели к перегрузке энергосетей. Без электричества осталось более миллиона человек, особенно в южных и центральных штатах — Теннесси, Миссисипи, Луизиане, Техасе и других.

Причиной перебоев стали мощные снегопады и образование льда на линиях электропередачи, что привело к обрывам проводов. Во многих регионах восстановление электроснабжения осложнено — метеорологи предупреждают, что опасные погодные условия сохранятся еще несколько дней.

Фото Reuters. Противообледенительная обработка

Шторм серьезно нарушил транспортное сообщение. Отменено и задержано более 14 тысяч авиарейсов, что стало крупнейшим сбоем в авиации со времен пандемии COVID-19. Массовая отмена зафиксирована в аэропортах Нью-Йорка, Вашингтона, Далласа и других крупных городов.

Власти более 20 штатов объявили режим чрезвычайной ситуации.

В Нью-Йорке, где высота снежного покрова местами превышает полметра, закрыты школы, государственные и муниципальные учреждения переведены на удаленный режим работы. К ликвидации последствий привлечена Национальная гвардия.

Фото Camden Hall. Брентвуд, Теннесси, США

По последним данным, шторм унес не менее семи жизней. Случаи гибели людей от холода и экстремальных погодных условий зафиксированы в нескольких штатах, включая Нью-Йорк и Луизиану.

Фото Andres Kudacki / Getty Image. Таймс-сквер во время снежной бури в Нью-Йорке

Национальная метеорологическая служба США предупреждает о продолжении снегопадов, обледенения и аномально низких температур, которые сохранятся на значительной части территории страны в ближайшие дни.