22:56
USD 84.41
EUR 99.52
RUB 1.14
Общество

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включили семь новых объектов

Комитет всемирного наследия включил семь объектов в Список ЮНЕСКО. Об этом сообщают «Новости ООН».

По их данным, четыре объекта являются природными, три — культурными.

В числе природных объектов Колхидские леса в Грузии, японские острова Амами-Осима, Токуносима и Ириомотэ и северная часть острова Окинава, Гетбол, приливно-отливные равнины в Корее и лесной комплекс Каенг Крачан в Таиланде.

Внесены в Список за культурную ценность Курган Арслантепе в Турции, голландская линия водной обороны, расширение территории объекта «Линия обороны вокруг Амстердама», и транснациональный объект Колонии милосердия в Бельгии и Нидерландах.

Напомним, что ранее из списка исключили британский Ливерпуль из-за необратимой утраты характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность этого объекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202258/
просмотров: 82
Версия для печати
Материалы по теме
ЮНЕСКО пригрозила лишить Стоунхендж статуса объекта Всемирного наследия
Ливерпуль исключили из списка Всемирного наследия
Игра тогуз-коргоол включена в Репрезентативный список ЮНЕСКО
Популярные новости
Штормовое предупреждение: сегодня в&nbsp;Бишкеке ожидается аномальная жара Штормовое предупреждение: сегодня в Бишкеке ожидается аномальная жара
Черный июль 2.0. Почему в&nbsp;Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий Черный июль 2.0. Почему в Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий
Аномальная жара.&nbsp;25&nbsp;июля стало самым жарким за&nbsp;всю историю метеонаблюдений Аномальная жара. 25 июля стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Постройка XIX&nbsp;века. Старейшая баня Баткенской области, куда ездили из-за границы Постройка XIX века. Старейшая баня Баткенской области, куда ездили из-за границы
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;международная платежная система UPT подписали соглашение «Бакай Банк» и международная платежная система UPT подписали соглашение
КГИПИ вошел в&nbsp;топ вузов Кыргызстана по&nbsp;результатам конкурса на&nbsp;контрактные места КГИПИ вошел в топ вузов Кыргызстана по результатам конкурса на контрактные места
Получите сертификат вакцинации не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Получите сертификат вакцинации не выходя из дома в приложении «Мой О!»
Альтернатива против запрета. Как снизить вред от&nbsp;курения, если не&nbsp;можешь бросить Альтернатива против запрета. Как снизить вред от курения, если не можешь бросить
27 июля, вторник
22:53
На пляже пансионата «Золотые пески» 18-летнего парня затянуло в трубу аквапарка На пляже пансионата «Золотые пески» 18-летнего парня за...
22:52
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включили семь новых объектов
22:24
Привыкайте. Ученые прогнозируют более интенсивные периоды аномальной жары
22:07
ВОЗ исключила российский штамм COVID-19 из списка для отслеживания
21:49
Осенью пройдет форум директоров школ Кыргызстана с русским языком обучения