В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включили семь новых объектов

Комитет всемирного наследия включил семь объектов в Список ЮНЕСКО. Об этом сообщают «Новости ООН».

По их данным, четыре объекта являются природными, три — культурными.

В числе природных объектов Колхидские леса в Грузии, японские острова Амами-Осима, Токуносима и Ириомотэ и северная часть острова Окинава, Гетбол, приливно-отливные равнины в Корее и лесной комплекс Каенг Крачан в Таиланде.

Внесены в Список за культурную ценность Курган Арслантепе в Турции, голландская линия водной обороны, расширение территории объекта «Линия обороны вокруг Амстердама», и транснациональный объект Колонии милосердия в Бельгии и Нидерландах.

Напомним, что ранее из списка исключили британский Ливерпуль из-за необратимой утраты характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность этого объекта.