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Общество

ЮНЕСКО пригрозила лишить Стоунхендж статуса объекта Всемирного наследия

ЮНЕСКО лишит Стоунхендж статуса объекта Всемирного наследия в случае постройки автотуннеля. Об этом сообщает ТАСС.

В организации предупредили власти Великобритании, что в следующем году Стоунхендж планируется внести в список объектов, находящихся под угрозой, после чего ему будет грозить исключение.

Британское правительство может избежать такого развития ситуации, если изменит уже утвержденный Министерством транспорта план перестройки одного из участков шоссе А303, заглубив туннель и увеличив его длину. В настоящий момент по запросу группы активистов, выступающих против строительства, законность решения Минтранса проверяет британский суд.

Если решение по строительству автотрассы не будет пересмотрено, то Великобритания может стать первой страной в мире, где почетного статуса будут лишены сразу два таких объекта. Ранее стало известно об исключении британского города Ливерпуля из списка объектов Всемирного наследия. Тогда сообщалось, что причиной такого решения стали строительные работы в порту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202138/
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