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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Начальника 10-го отдела УВД Первомайского района обвиняют в домогательствах

Начальника 10-го отдела УВД Первомайского района Бишкека Марлена Жайнакова обвиняют в домогательствах. Об этом 24.kg рассказал юрист Айдар Сыдыков, представляющий интересы потерпевшей Юлии Береналиевой.

По его словам, инцидент произошел в апреле 2021 года, сразу после выборов депутатов местных кенешей.

Юрист отметил, что его доверительницу задержали тогда без всяких оснований, только потому, что она является знакомой одного из агитаторов кандидата от партии, баллотирующейся в БГК.

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Он сказал, что Марлен Жайнаков грубо обращался с Береналиевой, хамил, грубил, хватал за ноги и руки. На очной ставке милиционер обзывал свидетельницу нецензурными словами. Юлия Береналиева написала заявление, Жайнаков также обратился со встречным заявлением, указав, что девушка при задержании оказала сопротивление и покусала его.

Вместе с тем досудебное производство по жалобе Юлии Береналиевой в отношении Марлена Жайнакова со стороны ГКНБ прекращено. Таково решение прокуратуры. В надзорном органе посчитали, что состава преступления в действиях сотрудника правоохранительных органов нет. 

Сегодня адвокат подал жалобу на постановление прокурора в Первомайский районный суд Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202149/
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