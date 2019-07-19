Мораторий на проверки. Как кафе и рестораны рискуют жизнями кыргызстанцев

В Кыргызстане отмечается рост пищевых отравлений. Однако проверять точки общепита департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора не может: полгода как в стране действует мораторий на проверки субъектов предпринимательства. В список, кому нельзя проверять бизнес, попали 10 госорганов.

С тоя на больничную койку

В конце июня на той в кафе «Мегаполис» в Токмаке пригласили более 250 гостей, в том числе из Бишкека, Кочкорского и Иссык-Кульского районов. Для многих из них свадьба запомнится надолго.

После праздника приглашенные почувствовали недомогание. У них наблюдались тошнота, рвота, диарея, повышение температуры до 38-40 градусов.

Всего за медицинской помощью обратились 174 человека, из них госпитализировали 78.

Специалисты отобрали образцы остатков пищевых продуктов, смывы с разделочного инвентаря, производственного оборудования, чайной и столовой посуды, провели расследование. Выявлено, что в данном случае имело место бактериальное пищевое отравление сальмонеллезной инфекцией.

Все материалы передали в прокуратуру. Кафе оштрафовали на 17,5 тысячи сомов и закрыли до устранения всех нарушений. А их, по словам директора департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Толона Исакова, достаточно.

Обеды в условиях антисанитарии

«В кафе в Токмаке полнейшая антисанитария. Холодильники должным образом не работают, целевые помещения и душевые кабины превратили в кладовки. Медицинский осмотр не прошел ни один официант. Санитарных книжек у сотрудников производственных цехов нет. Это кафе поставило здоровье посетителей под угрозу, – перечислил нарушения глава департамента. – Я спросил, почему они допустили к работе людей без санкнижек. Оказывается, им важно в первую очередь принять всех гостей, обслужить их и получить за это деньги».

А если у кого-то из работников открытая форма туберкулеза, сифилис или еще какое-нибудь заболевание? Толон Исаков

Решение по дальнейшей работе «Мегаполиса» местная санэпидемстанция будет принимать только после того, как все сотрудники кафе пройдут медосмотр, а помещения отремонтируют и приведут в порядок. Кроме того, будут взяты повторные лабораторные анализы и вновь проведено обследование.

Почувствовали себя вольготно

Введенный в январе 2019 года двухлетний мораторий на проверку субъектов предпринимательства на работу департамента особо не повлиял. Другой вопрос – как сказывается он на эпидемиологической ситуации и состоянии объектов торговли и общественного питания.

«Мораторий не принимали просто так, с бухты-барахты. Над ним, наверное, думали эксперты в правительстве. Основной его целью было поддержать предпринимателей, производителей, чтобы они не подвергались необоснованным проверкам и смогли твердо встать на ноги, – отмечает Толон Исаков. – Однако другой вопрос – как отреагировал на него сам бизнес».

Адекватного отношения, честно говоря, я не вижу. Толон Исаков

«Вместо того чтобы быть благодарными кабмину за поддержку и в ответ содержать свои объекты в чистоте и обеспечивать качество продукции, появилось очень много недобросовестных предпринимателей, халатно относящихся к своей работе. И жалобы граждан тому подтверждение. Замечаний очень много. Видимо, к таким бизнесменам необходимо принимать более жесткие меры», – считает он.

В случае поступления жалоб на антисанитарию, угрозу жизни и здоровью представители Госсанэпиднадзора могут внепланово проверить объект, но после уведомления Министерства экономики, как и раньше. А в случае отравления граждан в кафе или продукцией из продовольственного магазина имеют право осуществлять проверки и принимать соответствующие меры без уведомления.

Подавайте в суд!

В ДПЗиГСЭН проанализировали случаи массового отравления в разные годы в ресторанах «Ала-Тоо», «Энесай», «Вавилон», а также в санатории «Аврора».

На этих объектах пострадало от 20 до 250 человек. Хорошо было бы, если бы пострадавшие от отравления подавали в суд и предъявили иски. Толон Исаков

«По нашим приблизительным подсчетам, если 10 человек пострадают после обеда в одном из кафе, то его владельцу придется возместить ущерб примерно в 500 тысяч сомов – за лечение, реабилитацию, восстановление, питание. К сожалению, ни один из пострадавших не обращается в суд. Ударить по карману нерадивых руководителей общепита было бы хорошим примером для других», – уверен директор департамента.

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По его словам, они недавно были за рубежом. «Там штрафные санкции доходят до $100 тысяч. По карману очень бьет. Предприниматели стараются сами соблюдать все нормы и правила, иначе просто обанкротятся. Директора кафе, ресторанов, убойных цехов и других объектов сами приглашают инспекторов, чтобы те подсказали, где есть нарушения», – рассказывает об иностранном опыте Толон Исаков.

Недавно они тоже предлагали кабинету министров проверить точки общепита хотя бы без применения административного штрафа, закрытия объектов, просто помочь, подсказать, где есть нарушения. «Однако, к сожалению, мы все должны выполнять постановление о моратории. Иначе нас тоже привлекут к ответственности. Наше предложение не поддержали», – сетует глава департамента.

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Особенно высокий риск, подчеркивает он, остается во время туристического сезона. «Если в других регионах республики отравится 5-10 человек, то это еще может незаметно пройти. А если это произойдет на Иссык-Куле, то вызовет большой резонанс и отрицательно скажется на привлечении туристов. Информация дойдет и до соседних государств», – предупреждает Толон Исаков.

Кстати, в апреле 2019 года Иссык-Кульская райгосадминистрация попыталась проверить готовность объектов отдыха к летнему турсезону. Там образовали рабочую комиссию по проверке домов отдыха, утвердили форму паспорта пансионата, а также критерии к проверке.

Но районная прокуратура внесла протест на постановление госадминистрации, ссылаясь на защиту прав предпринимателей.

Берегите здоровье

В настоящее время эпидситуация по стране, по данным специалистов, относительно спокойная. Однако отмечается рост количества пищевых отравлений.

С начала этого года зарегистрировано 39 случаев, в которых пострадало 274 человека. За аналогичный период 2018-го было 30 случаев с 355 пострадавшими.

Отравления были как единичные, так и групповые. В жаркое время риск оказаться на больничной койке возрастает в разы. «Холодильники выходят из строя, еду оставляют просто на столах, а вечером подогревают. Пищевая продукция обычно может испортиться в течение двух часов, а в такую жару – и в течение часа», – предупреждают врачи и призывают каждого задуматься о своем здоровье.

А если вы заведуете кафе или рестораном, то не рискуйте чужими жизнями.