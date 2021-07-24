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Общество

Справку о семейном статусе теперь можно получить в любом ЦОНе страны

Кыргызстанцы могут получить справку о браке в любом центре обслуживания населения Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития. Новшество начало работать с 12 июля.

«Справка о брачной правоспособности (состоит ли гражданин в браке) выдается только для граждан Кыргызстана. Ее можно получить бесплатно в обычном режиме — в течение 14 дней. В срочном порядке — в течение трех рабочих дней — за 170 сомов с учетом банковских услуг», — говорится в сообщении.

Документ может потребоваться, если гражданин Кыргызстана планирует зарегистрировать брак за рубежом. Также она требуется в некоторых странах при покупке или продаже недвижимости.

Для получения справки о семейном статусе гражданину необходимо предоставить только ID-карту (паспорт). Сделать это может и нотариально доверенное лицо с ID-картой, если гражданин сам не может присутствовать. Срок действия справки — шесть месяцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202031/
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