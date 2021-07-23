24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Уметалиева, Рыскулова, Шевченко, Токтогула, 214;

9.00-12.00 — жилмассивы «Ак-Бата», «Келечек», «Красный строитель» (улицы Гончарная, Рабочая);

9.30-18.30 — микрорайон «Восток-5», 3-14;

9.30-17.00 — отрезки улиц Мичурина, Тыныстанова, Ахунбаева, 94/1, проспекта Жибек Жолу, жилмассивы «Киргизия» (улицы Мостовая, Самойленко), «Ак-Босого» (улицы Чуй, 31, 34), «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Арча-Бешик, Кара-Кужур);

9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Улан, Арстанбап, Кулмурзаева).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Ленинское (улицы Сельсоветская, Восточная, Набережная, Алма-Атинская, Садовая, Южная, Виноградная, Сельповская, переулки Виноградный, Сельповский, Маслопромский), Виноградное (улицы Ломоносова, Виноградная, Советская, Школьная, Фрунзе, Спортивная, Новостройка, Восточная, Парковая, Зеленая Ленина, Молодежная, Алма-Атинская, 6-й распред, Советская, Виноградная, Крупской, Лермонтова, Токтогула, Новостройка, Чуйская), Полевое (улицы Полевая, Прудная, Садовая, Озерная), Привольное (6-я Голова), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозская, Мыканская, Гидровская, Карасуйская, переулок Бегалиева), Аламедин (улицы Зеленая, Пролетарская, Суворова, Пушкина, Алма-Атинская, Заречная, Панфилова, Гидростроитель, Чапаева, Набережная), Восток (улицы Карла Маркса, Весенняя, Крупская, Ленина, Мирная, Тельмана, Молодежная), Маевка (улицы Новая, Ала-Арчинская, Южная, 8 Марта, Виноградная, Молодая Гвардия, Набережная, Полевая, Арычная, Школьная), Ленинское (улицы Виноградная, Восточная, Сельсоветская, Алма-Атинская, переулок Сельповский), Таш-Дебе (улицы Ленина, Южная, Советское, Горького), Горная Маевка (улицы Кыргызская), Лебединовка (улицы Ошская, Родниковая, Тянь-Шаньская, Узгенская, Северная, Нарынская, Боконбаева), Кой-Таш, Веселая, новостройка ГЭС-3, микрорайон «Учкун» (улица Манаса);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Пионерская, Гоголя, Машиностроительная, Комсомольская, Токтогула), села Новопавловка (ТЭЦ-2, жилмассив «Ак-Ордо»), Студенческое (улицы Артезианская, Намазалы ажы, Юбилейная), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Бекбоева, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебека, Табышалиева, Якупбаева, Жылжымышева), Шалта (улица Калмырза, кошара), Чон-Джар (улица Термечикова), Кун-Туу (дачи), Селекция (улицы Плодоовощная, Парковая, Кипкалова, Ала-Арчинская, Еркеев Марс, Проектируемая, Таш-Рабат, Селекционная, 1-я Селекция), Орок (улицы Багорная, Проектируемая, Кавказская, Коновалова, Октябрьская, Орокская, Шарбашатская, Молодежная, Новая, Рахманкула), Кашка-Баш (улицы Исманова, Новостройка, Садовая, Виноградная, Арыкбаев), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, Проектируемая, Фрунзе, Сельсоветская, Калтар), Манас (улица Широкая), Джаны-Пахта (улицы Полевая, Западная, Молодежная, Атбашинская, Западная, Чолпонкулова, Северная, Мичурина, переулок Садовый), Нижне-Чуйское (улицы Западная, Зеленая, Фрунзе, Чуйская, Дачная, Саратовская, Киевская, Аэродромная, Токтогула, Тельмана, Джамбульская, переулок Зеленый), Первомайское (улицы Ленина, Калинина), Сокулук (улицы Кирова, Фрунзе, Достук, Свердлова, Ленина, Кайназаровой, Юбилейная, Полевая, Ленинградская, Школьная, Ошская, Весенняя, Садовая, Набережная, Московская, Мира, Победа, Восточная, Шопокова, Батаева, Проектируемая, Ленина, перелки Школьный, Московский, Юбилейный, Ленинградский), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Полевая, Западная, Восточная, Кирова, Комсомольская, Пионерская, Московская, Юбилейная, Набережная, Гагарина), 1 Мая (улицы Калык, Жаштык, Малабек, Сырдыбай), Саз, Конуш, Дон-Алыш, Асылбаш, Тош-Булак, Жыламыш, Белек, Достук, Токбай, Заря, Майское, Мирный, Ак-Кашат, Камышановка;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (средняя школа № 2), Сретенка (улица Калинина), Беловодское (улицы Бокомбаева, Малозеленая, Комсомольская, Украинская, Московская, Кирова, Садовая, Шолохова, Карла Маркса, Вокзальная, 50 лет Октября, Набережная, Крупская, Красноармейская, Северная, Рябова, Тулебердиева, Октябрьская, Королева, Пионерская, Киевская, Космическая, Восточная, Железнодорожная, Дружба, Новоленинская), Беш-Корук, ущелье Ак-Суу;

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта, села Алексеевка, Ак-Башат, Сары-Булак, Монолдор, Алексеевка (улица Луговая), МЖС;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Арык, Ак-Сай, станция Ивановка;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чолок-Арык, Чалдыбар (улицы Северная, Советская);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Туз (улица Западная), Милянфан, Бирдик;

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Маданият (улицы Полевая, Школьная);

Кеминский РЭС