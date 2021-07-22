23 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улица Кара-Кужур), «Ак-Босого» (улица Чуй, 33), «Орок», отрезки улиц Абдымомунова, Уметалиева, Толстого, Байтика Баатыра, Алыбаева, Маликова, Захарьевой, Термечикова, микрорайон «Юг-2», 1-5, 99;

9.30-18.30 — отрезки улиц Куренкеева, Магаданской, Каралаева, Байтика Баатыра, бульвара Эркиндик, жилмассив «Токольдош» (улица Армейская);

9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 2; 12-й микрорайон, 16,16/1;

15.00-17.00 — село Орто-Сай (улица Южная);

9.30-14.00 — улицы Тыныстанова, 1, 3, Суеркулова, 3/1.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Фрунзе, Пушкина, Садовая), Лебединовка (улицы Тянь-Шанская, Родниковая, Мичурина, Чуйская, Токмакская, 22 га, Боконбаева, Манаса, Нарынская, Таласская, Колхозная, Калинина, Узгенская, Каджи-Сайская, Угловая, Кирова, Ошская, Луганская, Кузнечная, Чапаева, проспекты Ленина, Победы, переулок Школьный), Берлик (улица Новая), Маевка (улицы Южная, Пригородная, Новая, Кара-Суйская, Школьная, Совхозная, Тулебердиева, Сельская, Полевая, Набережная, Родниковая, Молодой Гвардии, Виноградная, Ала-Арчинская, Арычная, 8 Марта, Веселая, Дачная, Сонкольская, Садаева, переулок Южный, тупик Новый, жилмассивы «12 га», «7 га», «6,9 га», «Тамырчы», «Умут»), Пригородное (улицы Первомайская, Маяковского), Маевка (улицы Новая, 8 Марта, Ала-Арчинская, Южная, Виноградная, Молодой Гвардии, Набережная, Полевая, Арычная, Школьная, Веселая, 36А, 52/1), Арашан (улица Центральная), Байтик (улицы 60 лет Киргизии), Виноградное (улицы Виноградная, Советская, Новостройка, Зеленая, Школьная, Ломоносова, Восточная, Парковая), Ленинское (улица Алма-Атинская), Таш-Добо (улицы Ленина, Кооперативная, Больничная, Аптечная), Таш-Мойнок (улицы Проектируемая, Эшимкулова, Какебаева, Чон-Таш, Центральная), Беш-Кунгей, Молдовановка, Кашка-Суу;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Джал (улицы Бакен Ата, Фрунзе, Проектируемая, Школьная), Селекционное (улицы Достук, Береке, Проектируемая, Вишневая, Сары-Озон, Арашан, Кум-Арык, Иссык-Куль, Степная, Жаштык, Ак-Буура, Кипкалова, Средняя-Шорго, 1-я Селекция, Парковая), Новопавловка (улицы Колхозная, Фрунзе, Комсомольская, Кирова, Свердлова, Советская, Садовая, Ворошилова, Лавровых, Ала-Арчинская, Почтовая, Громовой, Школьная, Гагарина, Деповская, Учительская, Бейшеналиевой, Баетова, Досиева, Чапаева, Ахунбаева, Гоголя, Манаса, Дмитрова, Южная, Маяковского, Северная, Ынтымак, Таласская, Проектируемая, Кара-Буура, Железнодорожная, Кара-Жыгач, Степная, Ай-Коль, Чон-Арык, Дуйшембиева, Азия-Ордо, Кара-Шоро, Абшыр-Ата, Чолпон-Ата, Сары-Челек, Сон-Коль, Эне-Сай, Сары-Озон, Кызыл-Жар, Баян, Ак-Шоола, Хан-Тенири, Нур-Заман, Жангир уулу Аппаз, Жаштык, Маматемин-Ата, Сулайман-Тоо, Кызыл-Кыя, Керме-Тоо, Линия-1, Мектеп, Актилек, Нур, Ийгилик, МТФ-2, Акиш уулу Темирбек, Тасма, Кыргызстан, Адилет, Эргеш-Ата, Алтын-Казык, Жетиген, Крупской, Проектируемая, Пограничная, Арсланбап, Западная, переулок Школьный, жилмассивы «Ак-Ордо», «Алтын-Ордо»), Студенческое (улицы Артезианская, Намазалы ажы, Юбилейная), Комсомольское (улицы Чуйская, Средняя, Северная, Карасуйская, Опытная, Клубная, Школьная, Молодежная, Садовая, Центральная, Проектируемая, Восточная, Западная, Дорожная, Пионерская), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Акжар, 8-й, 9-й распред, МТФ-2А, 20-й хутор), Манас (улицы Мира, Широкая, Дружбы, Пушкина, Заводская, Средняя, Черемушки, Школьная, Проектируемая), Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Новая, Госпитомник, Школьная, Чуйская, Набережная, Абая, Дорожная, Молодежная, Победы, Токтогула, Киргизская, Ак-Чий, Шопокова, Абдыкайым, Восточная, Джамбула, Ынтымак, Стройцех, станция «Кормовик»), Сокулук (улицы Вишневая, Жаштык, Кирова, Луговая, Речная, Южная, Фрунзе, Восточная, Монолит, Ынтымак, Первомайская, Краснодарская, Железнодорожная, переулок Первомайский), Первомайское (улицы Калинина, Ленина), Романовка (МТФ, улицы Московская, Восточная, Фрунзе, Полевая), Гавриловка (улицы Фрунзе, Дружбы, Забайкальская, Школьная, Тургенева, Южная, Восточная, Овражная, Молодежная, Максима Горького, переулки Южный, Забайкальский, Скотобойня), Восточное, Озерное, поселок Взлетный (авиагородок, улицы Бакинская, Лесхоз, Дача-Суу), город Шопоков (улицы Дружбы, Футбольная, Фрунзе, Токтогула, Восточная, Ленина, Горького, Мира, Панфилова, Машиностроительная, Победы, Гоголя, Полевая, переулок Зеленый);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Масанчина), Беловодское (улица Фрунзе), Спартак (улицы Ленина, Садовая), Петровка (улица Советская);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Фрунзенская, Центральная, Агрономическая, Первомайская, Лермонтова, Ломоносова, Суворова, Труда, Школьная, Олимпийская, Ярославская, Узбекская, Учительская, Громова, переулок Лермонтова), Алексеевка (улицы Луговая, Школьная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка, Юрьевка, Красная Речка, Станция Ивановка;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Чалдыбар (улицы Ленина, Верхняя, район таможни);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — город Кант (улицы Джакыпова, 60-72, 87-109, Ванахуна, 83-107, переулок Белинский, 6-11), село Новопокровка (улица Советская, 103-123);

Чуйский РЭС

9.30-18.00 — села Кош-Кашат (улицы Веселая, Береговая, Суюнбаева), Шамшы (улицы Советская, Набережная);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — город Кемин (улицы Абдубачаева, Чкалова, Фрунзе, Кожомкулова), села Кара-Булак (кошары), Торт-Куль (улица Северная), Борду;

3 Таласская область Таласская область