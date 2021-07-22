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Общество

У аконита конкурент: экстракт полыни признали эффективным в борьбе с COVID-19

Экстракт полыни признали эффективным в борьбе с коронавирусом. Вещества, которые содержатся в полыни, способны подавлять коронавирус SARS-CoV-2. К такому выводу пришли ученые в ходе экспериментов, сообщает журнал Scientific Reports.

Исследователи признали эффективными экстракты полыни — Artemisia annua, а также артемизинина и его производных — артесуната и артеметера. Артемизин входит в состав противомалярийных препаратов.

Испытания проводились на человеческих клетках, в частности на клетках рака легких A549-hACE2. В качестве модельных вирусов ученые использовали немецкий штамм коронавируса из Мюнхена и датский из Копенгагена.

По данным журнала, все эти соединения успешно борются с коронавирусом. Самым эффективным оказался артесунат. По сравнению с ним вещества, содержащиеся в полыни, чуть менее эффективны. Однако они смогут помочь сразу после того, как вирус попал в организм.

Ученые планируют начать в ближайшее время клинические испытания производных артемизина и оценить его пользу в борьбе с коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201719/
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