Заемщики банков вышли на митинг в Бишкеке

Заемщики банков вышли на митинг на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке. Участники акции требуют приравнять объем процентных ставок в Кыргызстане к международным стандартам.

«У нас в банках самая большая процентная ставка по Центральной Азии. Она достигает 40 процентов, тогда как в зарубежных странах размер процентной ставки не превышает 25 процентов. Многие наши сограждане взяли кредиты, и из-за большого процента они не могут вернуть их, поэтому уезжают за границу, лишаются своих домов и другого имущества. Мы — жертвы кредитов просим снизить проценты на кредиты», — рассказал 24.kg один из участников митинга Мирлан Орозбаев.