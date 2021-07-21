22 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Бейшеналиевой, Пушкина, Ала-Арчинской, Турусбекова, проспекта Чуй, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Бакаева, Щербет, Арча-Бешик), «Ак-Босого» (улица Чуй, 33,34);

9.30-18.00 — жилмассив «Рухий Мурас» (улицы 6-я, 7-я), отрезки улиц Ялтинской, Орозбекова, Джантошева, Бектенова, Элебесова, Фирсова, Васильева, Токтоналиева, проспекта Жибек Жолу, переулки Баткенский, Нарынский, Нежинский, Карагачевый.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Берлик (улицы Западная, Фабричная, 60 лет СССР, Молодежная, Школьная, Парковая, Почтовая, Участок), Таш-Мойнок (улицы Проектируемая, Центральная), Карла Маркса (улицы Крылова, Школьная, Герцена), Маевка (улицы Новая, Ала-Арчинская, 8 Марта, Виноградная, Молодая Гвардия, Набережная, Полевая, Арычная, Школьная, Южная, Веселая), Таш-Добо (улицы Ленина, Южная, Советского, Горького), Арашан (улица Центральная), Васильевка, Полевое, Виноградное, жилмассивы «Тунгуч» («44 га»), «Кырман»;

Сокулукский РЭС

8.00-17.00 — села Студенческое (улицы Артезианская, Намазалы ажы, Юбилейная), Джал (улицы Бакен-Ата, Весенняя, Гагарина, Интернациональная, Сатке, Школьная, Фрунзе, Сельсоветская переулок Интернациональный), Чон-Джар (улица Термечикова), Военно-Антоновка (улицы Полярная, Кирова, Советская, Пионерская, Фрунзе, Токтогула, Ленина, Школьная, Ала-Арчинская, Пограничная, Южная, Горького, Северная, Пушкина, Красноармейская, Октябрьская, Проектируемая, тупики Советский, Кировой, Токтогула), Новопавловка (улицы Тынчтык, Досиева, Деповская, Проектируемая, Усупбаева, Пограничная, Крупская, Западная, Ала-Арчинская, жилмассивы «Эркин-Тоо», «Ала-Тоо», «Алтын-Ордо», «Ак-Ордо», контур 498, ТЭЦ-2, новостройка), Манас (улицы Дружба, Пушкина, Южная, Новая, Ломоносова, Радиоцентральная, Авиагородок, Высоцкого, Спортивная, Проектируемая, Черемушки, Широкая, Комсомольская, Западная, Совхозная, Проектируемая, Дружба, тупик Северный), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Чуйская, Дорожная, Победа, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Новая, Киргизская, Джамбула, Набережная, Ынтымак, Стройцех, Ак-Чий, Станция «Кормовик»), Джаны-Джер улицы Айтматова, Фрунзе, Зеленая, жилмассив «Ынтымак»), Комсомольское (улицы Чуйская, Карасуйская, Опытная, Средняя, Клубная, Школьная, Молодежная, Пионерская, Северная, Центральная, Проектируемая, Западная, Садовая, Восточная), Первомайское (улица Калинина), Сокулук (улицы Белинского, Больничная, Бакыта, 27-го Партсъезда, Токтогула, Проектируемая, Победы, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Свердлова, Ленинградская, Кайназарова, Киевская, Московская, Шопокова, Калинина, Алма-Атинская, Мичурина, Ленина, Кирова, Фрунзе, Достук, Юбилейная, Полевая, Школьная, Ошская, Весенняя, Батаева, Набережная, Мира, Восточная, Садовая, переулки Ленинградский, Школьный, Московский, Юбилейный), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная, Кирова, Набережная, Гагарина), Садовое, Озерное, поселки Зеленый, Северный, город Шопоков (улицы Пионерская, Токтогула, Комсомольская, Машиностроительная, Гоголя);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Октябрьская, Масанчина), Беловодское (улицы Степаненко, Шевченко, Фрунзе, Ленина, Гагарина, центр, базар, средняя школа № 2), Петровка (улица Советская);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Пушкина, Садовая, Чкалова, Московская, Крылова, Фрунзенская, 8 Марта, Комсомольская, Крупская, Кожомбердиева, Краснодарская, Чапаева, Мичурина, Киргизская, 50 лет Киргизии, Окружная, Тихая, Луговая, Ключевая, Труда, Тулебердиева, Орджоникидзе, Степная, Полевая, Центральная, Оборонная, Чуйская, Грибоедова, Интернациональная, Пограничная, Буденного, Кооперативная, Дорожная, Кошевого, Фрунзенская, Жуковская, Садовая), села Сосновка (улицы Панфилова, Крупская, Первомайская, Сельповская, Набережная), Алексеевка (улицы Луговая, Школьная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка, Токтоналиева, Буденовка;

Панфиловский РЭС

6.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Советская, Северная, переулок Клубный), Ровное (кошары);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Туз (улицы Мусаходжаева, Максутбаева), Милянфан (улицы Молодежная, 22-90, Спортивная);

Чуйский РЭС

9.00-20.00 — села Чон-Жар, Кош-Кашат, Карагул, Калиновка (улицы Бакир уулу Эмиль, Турумбекова);

Кеминский РЭС