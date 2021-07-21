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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Из-за задержек по строительству дороги Эпкин — Башкууганды начались увольнения

Из-за задержек по строительству и реконструкции дороги Эпкин — Башкууганды начались увольнения. Об этом сообщает Министерство транспорта.

Уточняется, что по результатам поездки в Джумгальский район Нарынской области и после осмотра проектной дороги Эпкин — Башкууганды, которая находится на содержании в ДЭУ-24, глава профильного ведомства Гульмира Абдралиева заявила, что виновные за простой ответят. Принято решение об освобождении начальника ДЭУ-24 от занимаемой должности за недостатки в работе.

Отмечается, что финансирование содержания этой дороги бесперебойно обеспечивается Азиатским банком развития, однако со стороны ДЭУ-24 не были приняты необходимые меры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201652/
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