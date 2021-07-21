Из-за задержек по строительству и реконструкции дороги Эпкин — Башкууганды начались увольнения. Об этом сообщает Министерство транспорта.

Уточняется, что по результатам поездки в Джумгальский район Нарынской области и после осмотра проектной дороги Эпкин — Башкууганды, которая находится на содержании в ДЭУ-24, глава профильного ведомства Гульмира Абдралиева заявила, что виновные за простой ответят. Принято решение об освобождении начальника ДЭУ-24 от занимаемой должности за недостатки в работе.

Отмечается, что финансирование содержания этой дороги бесперебойно обеспечивается Азиатским банком развития, однако со стороны ДЭУ-24 не были приняты необходимые меры.