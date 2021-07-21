Министр транспорта Гульмира Абдралиева объяснила задержку реализации инвестиционных проектов в Кочкорском и Джумгальском районах Нарынской области, финансируемых Азиатским банком развития. В частности на проектном участке Эпкин — Башкууганды. Об этом в деталях сообщает пресс-служба профильного ведомства.

Уточняется, что проведена встреча с активом МСУ — главами айыл окмоту и депутатами местных кенешей. Собравшиеся обсудили задержку реализации проектов, сроки начала работ, неудовлетворительное состояние проезжей части проектной дороги на территории Джумгальского района.

Министр отметила, что за счет финансирования АБР в необходимом объеме и своевременно выделяются средства на содержание дороги, и по итогам поездки и встреч будут приняты жесткие меры в отношении руководителей организаций, не обеспечивших содержание дороги после прошедших осадков.

АБР рекомендовал признать по итогам тендера квалифицированной третью компанию. Банк отметил, что проведение работ без предварительного одобрения АБР может привести к отмене финансирования.

Сейчас проводится оценка финансовых предложений компаний.