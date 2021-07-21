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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинация от COVID-19. Лишение зарплаты и увольнение незаконны

Никакого принуждения к вакцинации от коронавируса в Кыргызстане нет. Об этом 24.kg сообщила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, массовая вакцинация — это решение республиканского штаба. «Мы выполняем указ президента. Эти решения спускаются в регионы. Все руководители стараются провести разъяснительную работу в айыльных округах и организациях, чтобы достичь коллективного иммунитета. Многие говорят, что их заставляют. Протестные настроения есть, и они будут. Важность и необходимость вакцинации воспринимают так, что их заставляют», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Нет таких фактов, что кому-то зарплату снизят или уволят. Каждый руководитель осознает, что он не может так сказать: юридически не имеет права.

Гульбара Ишенапысова

«Просто активизировалась везде разъяснительная работа по вакцинации. На первом этапе охватывали только приоритетные группы (медработников, педагогов, людей с хроническими заболеваниями, старше 60 лет). На втором этапе мы пошли в массы, на рынки, в парки. Открыли по всей стране 941 временный прививочный пункт, увеличивается, соответственно, и охват населения», — пояснила глава РЦИ.

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Согласно официальной статистике, на сегодня первую дозу получили почти 273 тысячи человек, полный курс вакцинации прошли 98,8 тысячи. В лидерах Ошская область. В то время как в большинстве регионов за сутки прививают 1-3 тысячи человек, в Ошской области привили недавно за сутки 43 тысячи.

«Просто там в первые же дни хорошо все организовали и проявили активность. Сейчас такая работа идет повсеместно. В Нарынской области выезжают, к примеру, на джайлоо и другие труднодоступные места. Стратегия для всех одна — задействовать мобильные бригады и временные прививочные пункты», — отметила Гульбара Ишенапысова.

Напомним, 11 июля из Китая в КР поступило 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm. Имеется также российский «Спутник V» и AstraZeneca. При этом отдельные лица жалуются на принуждение к вакцинации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201621/
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