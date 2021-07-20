21 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Огуз-Ата, Ашар), «Арча-Бешик» (улицы Арча-Бешик, Южная магистраль), отрезки улиц Байтика Баатыра, Толстого, Шевченко, 55;

9.30-18.00 — отрезки улиц Токольдош, Октябрьской, Токтоналиевой; 12-й микрорайон, 62-69;

9.30-19.00 — улицы Суюмбаева, 16, 18, Герцена, 49, Токтогула, 37.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Аламедин (улицы Алма-Атинская, Заречная, Гидростроитель, Чапаева, Панфилова, Набережная), Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта, Кара-Суйская, Мыканская, Новостройка, ГЭС-3, Проектируемая, переулок Бегалиева), Дачное (улицы Шевченко, Рыбака, Новая, Ленина, 40 лет Победы, Чехова, Строительная, Жукова, Северная, Ломоносова, Восточная, Береговая), Таш-Добо (улицы Ленина, Южная, Горького, Советская, дачи), Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, Речная, Подгорная, тупик Алма-Атинский), Мыкан (улицы Линейная, ГЭСовская, переулок Чуйский), имени Карла Маркса (улицы Крылова, Школьная, Герцена), Берлик (улица Жумалы), Горная Маевка (школа), Маевка (улицы Новая, Ала-Арчинская, 8 Марта, Набережная, Полевая, Арычная, Школьная, Южная, Виноградная, Молодая Гвардия, Веселая), Байтик, Рассвет, жилмассив «16 га» (улица Строительная);

Сокулукский РЭС

8.45-17.00 — села Джал (улицы 50 лет СССР, 60 лет Киргизии), Военно-Антоновка (улицы Северная, Проектируемая, Фрунзе, Крупская, МТФ, станция «Сокулук», Степная, Полярная, Западная, Пионерская, Комсомольская, Шевченко, Колхозная, Южная, Первомайская, Октябрьская, Школьная, Токтогула, Дружбы, Ленина, Пушкина, Кирова, Красноармейская, Шевченко, Ала-Арчинская, тупики Западный, Комсомольский, Красноармейский, контур 148, 151, жилмассивы «Келечек», «Шанхай»), Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Средняя, Молодежная, Центральная, Проектируемая, Западная, Пионерская, Школьная, Новая, Карасуйская, Садовая, Лесная, Чуйская, Восточная, Дорожная, Тупик), Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Степная, Совхозная, Мира, Широкая, Новая, Зеленая, Пионерская, Тупиковая, Переулочная, Заводская, Гагарина, Проектируемая, Средняя, Южная, Пушкина, Животноводческий комплекс), Ак-Жол (улицы Дачная, Восточная, Фрунзе, Проектируемая, Школьная, Ынтымак, Ак-Чий, Госпитомник, станция «Кормовик»), Учкун (улица Пионерская), Тюз (улицы Центральная, Южная, Школьная, Береговая, Шорго, Средняя), Чат-Коль (улицы Набережная, Ленина, Первомайская, Почтовая, Украинская, МТФ, Восточная), Первомайское (скважина, ГП «КОСС», конюшня), Сокулук (улицы Кирова, Жаштык, 8 Марта, Южная, Вишневая, Луговая, Московская, Солнечная, Железнодорожная, Речная, Ленинградская, Полевая, Победы, Октября, Набережная, Краснодарская, Индустриальная, 50 лет Фрунзе, Степная, Кумкечуу, Линейная, Келечек, Свободы, Жанылык, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Правды, Новая, Мельничная, Труда, Северная, Белинского, Карагачевая, Молодежная, Советская, Спортивная, Ключевая, Иссык-Кульская, Калинина, Садовая, Полярная, Октябрьская, Зеленая, Торговая, Интернациональная, Урожайная, Заречная, Проектируемая, 27-го Партсъезда, Кайназаровой, переулки Зеленый, Железнодорожный, Новый), город Шопоков (улицы Железнодорожная, Полевая, переулок Железнодорожный), совхоз Фрунзе (улицы Фрунзенская, Восточная, Проектируемая, Карасуйская, Западная, Животноводов);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Молодежная), Беловодское (улицы Степаненко, Шевченко, Фрунзе, Ленина, Гагарина, центр, базар), Петровка;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Пушкина, Садовая, Чкалова, Московская, Крылова, Фрунзенская, 8 Марта, Комсомольская, Крупская, Кожомбердиева, переулок Садовый), села Буденновка (улицы Гагарина, Центральная), Алексеевка (улицы Луговая, Школьная), участок Саргоо;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Красная Речка, Ивановка, Юрьевка;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Чалдыбар (улицы Ленина, Верхняя, район таможни);

Кантский РЭС

8.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Садовая, Кирпичная, Строительная, Мичурина, Логвиненко, Ленина, Белинского, Крупской, Западная, Луговая, Чкалова, Заречная, Мира, Фрунзе, Советская, Новолинейная, район магазина «Ноорус»);

Чуйский РЭС

9.30-18.00 — села Он-Бир Жылга (улицы Кок-Каптал, Центральная), Шамшы (улицы Советская, Набережная);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Бейшеке (улица Ак-Сарай), Шабдан (улица Кара-Ункур), Кемин (улицы Чкалова, Советская), Жаны-Алыш (улица Эгинчиева), Торт-Коль (улица Центральная).

3 Таласская область