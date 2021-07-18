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Общество

Три главных признака дефицита витамина D назвали эксперты

В последнее время витамин D стал одной из самых обсуждаемых тем: исследования помогли установить связь между его низким уровнем и повышенным риском заражения коронавирусом. Однако этот витамин не только улучшает работу иммунитета, но и регулирует уровень кальция в крови, который очень важен для здоровья костей, сообщается в статье, размещенной в научном журнале Nutrition Research.

По словам ученых, на самом деле из-за нехватки витамина D страдает гораздо больше людей, чем многие считают. Проведенное исследование показало, что из почти 4,5 тысячи взрослых жителей США около 42 процентов имеют его недостаточный уровень в организме. Выявить дефицит можно по трем основным признакам.

Усталость. Дефицит витамина D связан с постоянной усталостью и прочими неспецифическими симптомами. В частности, медики советуют обратиться в больницу, если это состояние сопровождается слабостью, а также головной болью и депрессией. Этот витамин является центральным регулятором немалого количества гормонов, поэтому неудивительно, что люди с его нехваткой чувствуют усталость.

Боль в костях. Уровень витамина D оказывает влияние на здоровье опорно-двигательного аппарата. В исследовании ученые заявили, что его нехватка вызывает боль в костях, а также мышечную слабость и потерю костной массы, что в свою очередь провоцирует развитие остеомаляции, остеопороз и миопатию.

Боль и спазмы в мышцах. В последнее время многие специалисты сходятся во мнении, что витамин D играет важную роль в функционировании мышц. Исследователи отмечают, что низкий уровень витамина D связан с повышенным риском падений и «проксимальной слабости». По их словам, в связи с тем, что дефицитом витамина D страдают многие люди, а признаки неспецифичны, важно обследовать граждан c мышечной болью и слабостью на недостаток этого вещества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201510/
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