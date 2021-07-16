17 июля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Чуйская область
Аламединский РЭС
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9.00-18.00 – села Лебединовка (улицы Мичурина, Комсомольская, Чкалова, Калинина, Кирова, Луганская, Набережная, Северная, Садовая, Узгенская, Ошская, Родниковая, Тянь-Шаньская, Кузнечная, Нарынская), Маевка (улицы Новая, Ала-Арчинская, 8 Марта, Набережная, Полевая, Арычная, Молодая Гвардия), микрорайон «Учкун» (улица Манаса, 28/1);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 – город Кара-Балта (улицы Луговая, Орджоникидзе, Киргизская, 50 лет Киргизии, Труда, Тулебердиева, Грибоедова, Оборонная, Чуйская, Кооперативная, Интернациональная), села Сосновка (улицы Первомайская, Крупская, Центральная), Алексеевка (улицы Луговая, Школьная).