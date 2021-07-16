Первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 182 тысяч кыргызстанцев

В Кыргызстане первую дозу вакцины от коронавируса получили 182 тысячи 944 человека. Такая статистика представлена на официальном сайте vc.emed.gov.kg.

По его данным, полный курс вакцинации прошли 91 тысяча 738 человек.

Помимо специфических характеристик вакцины, на ее эффективность могут влиять несколько факторов: возраст человека, его основное состояние здоровья или предыдущий контакт с COVID-19.

Отметим, что в Минздраве уточняют, возможно ли, что вакцинированный против COVID-19 человек все равно заразится. «Хоть несколько вакцин, по-видимому, и обладают высокой эффективностью, ни одна из них не обеспечивает стопроцентную защиту. Может быть, небольшой процент людей, у которых после вакцинации от COVID-19 защита не развивается должным образом», — пояснили в ведомстве.

«Мы также пока не знаем, как долго сохранится иммунитет от различных вакцин против COVID-19. Это одна из причин, почему, даже когда вакцины начинают внедряться, мы должны продолжать использовать все работающие меры общественного здравоохранения, такие как маски, гигиена рук и физическое дистанцирование», — посоветовали в Минздраве.

Напомним, 11 июля из Китая в КР поступило 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm. Сегодня во всех регионах страны проводится вакцинация против COVID-19. Открыто более 800 временных прививочных пунктов, в том числе в торговых центрах и образовательных учреждениях. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт.

Ожидается 40 тысяч доз AstraZeneca на 20 тысяч человек.