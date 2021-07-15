Трагедия в Аксы. Замглавы МЧС посетил место происшествия

Заместитель главы МЧС Акылбек Мазарипов посетил села в Аксыйском районе, где во время селевых потоков погибли восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 13 июля во время визита замминистра рассмотрел вопрос восстановления трех поврежденных автомостов и одного полностью разрушенного — в селе Жолборсту айыльного аймака Ак-Жол.

Помимо этого, замминистра Акылбек Мазарипов обсудил строительство временных круговых дорог в селе Жолборсту. Он также отметил, что необходимо провести экстренные очистительные работы механическим способом на дороге между селами Райкомол (протяженностью 700 метров), в участке Лесхоз (300 метров), в селе Тегене (600 метров).

Отмечается, что также селевой поток повредил нижнюю часть внутрихозяйственного моста, соединяющего улицы Карагер и Садырмат.

Напомним, 13 июля в сельском округе Ак-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области селевой поток унес восемь человек, в основном дети. Одного мальчика все еще не нашли.