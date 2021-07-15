16 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Садыбакасова, Кара-Кужур, Бердибаева, Кривоносова, Абдрахманова, Кызыл-Адыр), отрезки улиц Республиканской, Азовской, Кудрука, Коммунарова, Харьковской, Березовой, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Алтын-Казык, Таттыбубу);

9.30-14.00 — 7-й микрорайон, 5, 25, 34/1;

9.30-18.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас» (улицы 6-я, 7-я), «Ак-Тилек-2» (улица Коллективная), «Кок-Жар» (улицы Босого, Молдокулова, Арстанбоб, Акылбекова);

9.30-17.55 — отрезки улиц Токтогула, Усенбаевой, Фрунзе, Гоголя, Суюмбаевой, Осмонкула, школа-интернат № 5.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Гроздь (улицы Гроздинская, Садовая, Верхняя Ат-Башы, Пятилетка, Мелиораторов, Заводская), Берлик (улица Новая), Октябрьское (улицы Школьная, Лермонтова, Почтовая, Садыкбека, Фабричная, 60 лет Киргизии, Молодежная, Парковая), Маевка (улицы 8 Марта, Ала-Арчинская, Арычная, Садовая, Молодежная, Набережная, Новая, Молодая Гвардия, Октябрьская, Полевая, Виноградная, Школьная, переулок Садовый), Лебединовка («Городок энергетиков», 4-9, 12, улица Зеленая, 7, 7а, 9), Ленинское (улица Алма-Атинская), Горная Маевка (улица Кыргызская), Таш-Дебе (улицы Горького, Южная, Комсомольская, Жоробаева, Кооперативная, переулок Комсомольский), Карла Маркса (улица Молодая Гвардия), Малиновка, Кашка-Суу, Ак-Тюз;

Сокулукский РЭС

8.45-17.00 — села Джал (улицы Сельсоветская, Интернациональная), Студенческое (улицы Юбилейная, Артезианская, Намазалы ажы, Проектируемая), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Пионерская, Пограничная, Советская), Новопавловка (улицы Колхозная, Кирова, Комсомольская, Свердлова, Советская, Садовая, Ала-Арчинская, Лавровых, Фрунзе, Ворошилова, Почтовая, Громова, Школьная, Степная, Гагарина, Бейшеналиева, Учительская, Баетова, Досиева, Чапаева, Ахунбаева, Деповская, Гоголя, Дмитрова, Южная, Манаса, Таласская, Маяковского, Северная, Железнодорожная, Ай-Коль, Проектируемая, Кара-Жигач, Кара-Бура, Ынтымак, Азия-Ордо, Дуйшембиева, Чон-Арык, Кара-Шоро, Абшыр-Ата, Сары-Челек, Сон-Коль, Эне-Сай, Кызыл-Жар, Сары-Озон, Чолпон-Ата, Ак-Шоола, Баян, Хан-Тенири, Нур-Заман, Жангир уулу Аппаз, Жаштык, Маматемин-Ата, Сулайман-Тоо, Кызыл-Кыя, Керме-Тоо, Линия-1, Нур, Мектеп, Актилек, Акиш уулу Темирбек, Ийгилик, МТФ-2, Кыргызстан, Адилет, Тасма, Эргеш-Ата, Алтын-Казык, Жетиген, Арсланбап, Пограничная, Крупская, Западная переулок Школьный, жилмассивы «Алтын-Ордо», «Ак-Ордо», детский сад), Селекционное (улицы Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Степная, Проектируемая, Сары-Озон, Кипкалова, 1-я Селекция, Парковая, Средняя Шорго, Вишневая, Ак-Буура, Ысык-Коль), Комсомольское (улицы Карасуйская, Опытная, Средняя, Чуйская, Школьная Дорожная, Проектируемая), Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская), Манас (улицы Дружба, Пушкина, Средняя, Заводская, Черемушки, Школьная, Широкая, Проектируемая), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Чуйская, Школьная, Госпитомник, Дорожная, Победа, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Ынтымак, Молодежная, Восточная, Новая, Киргизская, Джамбула, Набережная, Стройцех, Ак-Чий, станция «Кормовик»), Джаны-Джер (улицы 9-й распред, 8-й распред, МТФ-2А, Акжар, Молодая Гвардия), Романовка (МТФ, улицы Московская, Восточная, Фрунзе, Полевая), Сокулук (улицы Вишневая, Жаштык, Кирова, Луговая, Речная, Южная, Восточная, Фрунзе, Первомайская, Ынтымак, Монолит, Краснодарская, Железнодорожная, переулок Первомайский), Гавриловка (улицы Забайкальская, Дружбы, Школьная, Тургенева, Южная, Восточная, Фрунзе, Молодежная, Овражная, Горького, переулки Южный, Забайкальский, Скотобойня), Первомайское (улицы Спортивная, Чмыря), Восточное, город Шопоков (улицы Дружбы, Футбольная, Токтогула, Фрунзе, Восточная, Ленина, Горького, Гоголя, Полевая, Мира, Победы, Машиностроительная, Панфилова, переулок Зеленый);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улица Колхозная), Александровка (улицы Сокулукская, Молодежная, Ванахуна, Фрунзе);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Буденовка (дачи «Спутник»), Алексеевка (улица Луговая), Ийри-Суу, Эрик-Туу;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Красная Речка, Ивановка, Юрьевка;

Панфиловский РЭС

6.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Советская, Северная, переулок Клубный), Чолок-Арык (домик УОС);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Люксембург (улицы Цемзаводская, Льва Толстого, Ленина, Бекмуратова, Московская);

Чуйский РЭС

9.30-17.00 — села Кош-Кашат (улицы Веселая, Береговая, Суюмбаева), Шамшы (улицы Советская, Набережная);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — город Кемин (улицы Чкалова, Почтовая), села Жаны-Алыш (улица Комсомольская), Боролдой (улица Фрунзе), Тар-Суу (улица Чункелеева).

3 Таласская область