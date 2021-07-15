Совет улемов ДУМК выпустил специальную фетву о вакцинации от COVID-19

Совет улемов ДУМК поддерживает кампанию по вакцинации против COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба муфтията.

Священнослужители отмечают, что во время пандемии коронавируса многие кыргызстанцы потеряли своих родных и близких.

«По словам медиков, необходимо принять меры профилактики против этой инфекции. А прививка на сегодняшний день является единственным способом защиты против COVID-19. О пользе и вреде вакцинации может говорить медицина. Если есть решение Министерства здравоохранения и социального развития о безвредности вакцины против коронавируса, то принципам ислама это не противоречит. Поэтому Совет улемов не против вакцинации от COVID-19», — проинформировали в ДУМК.