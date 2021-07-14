15 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
- 9.00-17.00 — улица Шевченко, 55;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Арча, Жайыла Баатыра, Шербет), «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Кошой, Коргон,Тайлака Баатыра, Жакут, Асыл, Гагарина), отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц 9 Января, Московской, Тимирязева, Уметалиева;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Фирсова, Токольдош, Октябрьской, Кедровой, Великолукской, Сухэ-Батора, переулки Джумгальский, Токольдош, жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 5-я, 6-я, 7-я);
- 9.30-19.00 — 6-й микрорайон, 20а, 26, 27, отрезки улицы Каралаева.
Аламединский РЭС
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9.00-18.00 — села Берлик (улицы Лесная, Токтогула, Новая, Жумалы), Васильевка (улицы Фрунзе, Шаршеналиева, Комсомольская, Верхняя, Айбаш, Солто ата, Октябрьская), Гроздь (улицы Гроздинская, Заводская, 60 лет Октября, Чуйская, Садовая, Юбилейная, Участок), Таш-Добо (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Бигельдинова, Ала-Тоо, Кооперативная, Больничная, Аптечная), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, Ай-Булак, переулок Зеленый), Пригородное (улицы Полевой Стан, Артезианская, Гамзатова, Дорожная, Кавказская, Лермонтова, Ташкентская), Степное (улицы Степная, Достук, Новостройка, Ак-Жол, Береке, Изатова, Санатбаева), Лебединовка (улицы Зеленая, Чкалова), Кырман (улицы Айбек-Ата, Кенеш, Ынтымак, 6 га, 20 га, Достук, Ысык-Кол, Манжыл Ата), Маевка (улицы Ала-Арчинская, 8 Марта, Новая, Полевая, Набережная, Арычная), Константиновка (улицы Парковая, Новая, Полевая, Первомайская, Цветочная), Беш-Кунгей (улица Сарыбагыш, садоводческое товарищество «Труд»), Заречное (улицы Набережная, Юбилейная, Ала-Арчинская, Сокулукская, Таласская, Садовая, переулок Аламединский, жилмассив «3,5 га»), Лесхоз, «Городок энергетиков», микрорайон «Учкун» (улицы Каинды, Путейская, Учкун, Манас, Чымындык, станция «Алтын-Бак»), жилмассив «Кырман» (улицы Бурана, Нур, Тамчи);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Джал (улицы Сатке, Фрунзе, Интернациональная), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Пограничная, Советская, Токтогула, Фрунзе, Пушкина, Ала-Арчинская, Кирова, Ленина, Южная, Горького, Красноармейская, Полярная, Северная, тупики Советский, Токтогула, Кировский), Новопавловка (улицы Тынчтык, Деповская, Проектируемая, Усупбаева, Пограничная, Крупской, Западная, Ала-Арчинская, Досиева, жилмассивы «Ак-Ордо», «Эркин-Тоо», «Ала-Тоо», «Алтын-Ордо», контур 498, ТЭЦ-2), Восточное (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), Джаны-Джер (улицы 9-й распред, 8-й распред, МТФ-2а, Акжар, Молодой Гвардии, Айтматова, Фрунзе, Зеленая, жилмассив «Ынтымак»), Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Южная, Ломоносова, Черемушки, Радиоцентральная, Новая, Авиагородок, Высоцкого, Спортивная, Проектируемая), Первомайское (улицы Мичурина, Пионерская, Спортивная, Чмыря), Сокулук (улицы Белинского, Победы, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Ленинградская, Кайназарова, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Алма-Атинская, Мичурина, Больничная, Бакыта, 27-го партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Кирова, Фрунзе, Достук, Юбилейная, Полевая, Школьная, Ошская, Весенняя, Батаева, Набережная, Мира, Восточная, Садовая, Проектируемая, переулки Ленинградский, Школьный, Московский, Юбилейный), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Восточная, Кирова, Московская, Юбилейная, Набережная, Гагарина), Зеленое, Садовое, Северное, город Шопоков (улицы Пионерская, Комсомольская, Гоголя, Токтогула, Машиностроительная);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Петровка (улица Озерная), Александровка (улица Мамайская), Маловодное;
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Буденовка (дачи «Спутник»), Алексеевка (улица Луговая), Ийри-Суу, Эрик-Туу;
Панфиловский РЭС
- 6.00-17.00 — село Чалдыбар;
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — село Сары-Джон (улица Сары-Джон);
Чуйский РЭС
- 9.00-18.00 — села Чуй (улицы Линейная, Ключевая, Мельничная, Покровская, Заречная, Садовая, Колхозная, Буранинская, Советская), Шамшы (улицы Советская, Набережная), Прогресс (улица Центральная);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Шабдан (улицы Назар ата, Кара-Ункур), Боролдой (улица Фрунзе), Подхоз.