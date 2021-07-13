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Общество

Что необходимо доработать на портале госзакупок, перечислила эксперт

Поисковик портала госзакупок требует серьезной доработки. Об этом сообщила представитель Transparency International Kyrgyzstan Антонина Хорошман.

Она также отметила важность интеграции портала госзакупок с другими государственными информационными системами.

«В данный момент нет интеграции с реестром разрешительных документов. Например, лицензиями. На портале госзакупок нет возможности увидеть саму лицензию и определить, действующая ли она. То же касается финансового положения поставщика. Ее следует интегрировать с банковской системой. Хорошие результаты принесла бы интеграция с базой Министерства юстиции и Налоговой службы», — добавила она.

Антонина Хорошман отметила, что фильтры портала госзакупок работают избирательно и некорректно: поиск договоров затруднен, даты договоров по методу прямого заключения расположены не по порядку, что в итоге затрудняет поиск и проведение аналитики.

Также она обратила внимание на отсутствие единого стандарта наполнения конкурсных лотов, на фиктивную конкуренцию в отдельных тендерах, неинформативность названия лотов.

Отметила Антонина Хорошман и позитивные сдвиги в работе портала. Например, внедрение Application Programming Interface.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200983/
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