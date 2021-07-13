Что необходимо доработать на портале госзакупок, перечислила эксперт

Поисковик портала госзакупок требует серьезной доработки. Об этом сообщила представитель Transparency International Kyrgyzstan Антонина Хорошман.

Она также отметила важность интеграции портала госзакупок с другими государственными информационными системами.

«В данный момент нет интеграции с реестром разрешительных документов. Например, лицензиями. На портале госзакупок нет возможности увидеть саму лицензию и определить, действующая ли она. То же касается финансового положения поставщика. Ее следует интегрировать с банковской системой. Хорошие результаты принесла бы интеграция с базой Министерства юстиции и Налоговой службы», — добавила она.

Антонина Хорошман отметила, что фильтры портала госзакупок работают избирательно и некорректно: поиск договоров затруднен, даты договоров по методу прямого заключения расположены не по порядку, что в итоге затрудняет поиск и проведение аналитики.

Также она обратила внимание на отсутствие единого стандарта наполнения конкурсных лотов, на фиктивную конкуренцию в отдельных тендерах, неинформативность названия лотов.

Отметила Антонина Хорошман и позитивные сдвиги в работе портала. Например, внедрение Application Programming Interface.