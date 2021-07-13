14 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улицы Сагынбая Манасчи, 221, Фучика, 20, 10-й микрорайон, 4;

9.00-18.00 — отрезок улицы Кызыл-Кийской, переулки Дарханский, Измайловский, Саруйский, жилмассивы «Ак-Босого» (улица Чуй-5, Чуй-6), «Ала-Тоо» (улицы Ала-Тоо, Ак-Булак, Орто-Арык, Ак-Кыя, Улук-Тоо, Сынташ, Кара-Сай), «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Куюкова, 19-я линия, Баха), «Ала-Арча» (улица Матисакова), отрезки улиц Власова, 9 Января, Дэн Сяопина, Патриса Лумумбы;

9.30-18.00 — отрезки улиц Елебесова, Фирсова, Васильева, переулки Карагачевый, Гражданский, проспект Чуй, 115, 117, 119, жилмассивы «Эне-Сай», «Дордой», «Дордой-2», «Келечек»;

9.30-15.00 — отрезки улиц Скрябина, Матросова, переулки Черемховский, Елецкий.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Аламедин (улицы Гоголя, Школьная, Долон, Токтогула, Фрунзенская, Достук, Кыргызстанская, Ат-Башинская, Панфилова, Горького, Кожожаша, Кожомкула, Манаса, Горького, Панфилова, Алма-Атинская, Иваницына, Заречная, Гидростроитель, Чапаева, Панфилова, Набережная), Ленинское (улицы Мостовая, Новая, Речная, Набережная, Новосельская, ПМК-3), Карла Маркса (II отделение, улицы Гагарина, Пушкина, Фабричная, 22-го Партсъезда, Куйбышева, Калинина, Гоголя, Кулатаева, Первомайская, Маркса, Герцена, Крылова, Школьная), Пригородное (улицы 8 Марта, Дорожная, Марата, Новая, Нижняя, Широкая, Серегина, Суворова, дачи «Достук»), Арчалы, Байтик, Байгельди, Кайрма, ДАВОС, Заречное, Молдовановка, Константиновка (улицы Новая, Первомайская, Парковая, Цветочная), Маевка (Пригородная, Новая, Кара-Суйская, Жапарова, Южная, тупик Новый, переулок Южный), Кара-Жигач (улица Кондучаловой), Беш-Кунгей, Таш-Добо (улицы Горького, Комсомольская, Жоробаева, Южная, Кооперативная);

Сокулукский РЭС

8.45-17.00 — села Джал (улицы Сатке, Интернациональная, Сельсоветская), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо»), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Пограничная, МТФ, Полярная, Северная, Степная, Советская, Токтогула, Фрунзе, Крупская, Западная, Южная, Пионерская, Шевченко, Колхозная, Первомайская, Школьная, Дружба, Ленина, Комсомольская, Пушкина, Красноармейская, станция «Сокулук», улица Проектируемая, жилмассивы «Келечек», «Шанхай», контур 148, 151, Октябрьская, тупики Красноармейский, Шевченко, Западный, Комсомольский), совхоз «Фрунзе» (улицы Фрунзенская, Восточная, Проектируемая, Карасуйская, Западная, Животноводство), села Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Садовая, Опытная, Западная, Школьная, Проектируемая, Молодежная, Центральная, Пионерская, Карасуйская, Средняя, Чуйская, Восточная, Лесная, Дорожная, Новая, Тупик), Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Степная, Совхозная, Мира, Широкая, Новая, Зеленая, Пионерская, Тупиковая, Переулочная, Проектируемая, Гагарина, Заводская, Средняя, Южная, тупик Северный, компл. животноводство), Студенческое (улицы Артезианская, Юбилейная, Намазалы ажи, Проектируемая), Ак-Жол (улицы Дачная, Восточная, Фрунзе, Проектируемая, Школьная, Ынтымак, Ак-Чий, Госпитомник, Кормовик), Учкун (улицы Пионерская, жилмассив), Сокулук (улицы Вишневая, Жаштык, Кирова, Луговая, Речная, Южная, Труда, Мельничная, Железнодорожная, Ленинградская, Индустриальная, Краснодарская, Белинская, Торговая, Карагачевая, Молодежная, Советская, Северная, Калинина, 8 Марта, Московская, Солнечная, Полевая, Победы, Фрунзе, Набережная, 50 лет Октября, Степная, Кумкечуу, Линейная, Келечек, Свободы, Жанылык, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Правды, Новая, Спортивная, Ключевая, Иссык-Кульская, Полярная, Садовая, Октябрьская, Проектируемая, Интернациональная, Зеленая, Заречная, Урожайная, 27-го Партсъезд, Кайназаровой, переулки Новый, Зеленый, Железнодорожный), город Шопоков (улицы Полевая, Железнодорожная, переулок Железнодорожный), села Первомайское (улицы Береговая, Комсомольская), Арал, Дальний Арал, Озерное, Лесное;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Петровка (улица Озерная), Спартак;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Буденовка, дачи «Спутник», Ийри-Суу, Эрик-Туу, Алексеевка, Сосновка (улицы Киевская, Фрунзе, Октябрьская, Первомайская, Крупская, Садовая, Молодежная, жилые дома МИС).

Панфиловский РЭС

6.00-17.00 — село Чалдыбар;

9.00-17.00 — село Первомайское (кошары);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — город Кант (улицы Абрикосова, Меркулова, Ванахуна, Джакыпова, Белинского, Центральная, переулок Ташкенский), села Киргшелк (улицы Садовая, Победа, Мичурина, Герцена, Дзержинского, Джергентальская), Новопокровка (улица Советская), Люксембург (улицы Западная, Тельмана, Жайылма, Ваккера, Молодежная, Колхозная, Советская, Комсомольская, Токмакская);

Чуйский РЭС

9.30-18.00 — села Каирма (улица Шамшинская), Шамшы (улицы Советская, Набережная), Искра (улицы Победа, Садовая, Молодежная, Центральная, Фабричная, Мира, Юбилейная, Проектируемая, Биянху);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Торт-Куль (улица Южная), Чым-Коргон (за зданием айыл окмоту), Подгорное (улица Кутанова), Боролдой (улица Фрунзе).

3 Таласская область