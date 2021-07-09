COVID-19. В Бишкеке оштрафовали несколько точек общественного питания и магазины

В Бишкеке оштрафовали несколько точек общественного питания и магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, в столице в усиленном режиме проходят рейды по соблюдению санитарных норм и правил. В дневное время команда санитарно-экологической инспекции обходит супермаркеты, гипермаркеты и торговые центры, а в ночное время — кафе и рестораны.

В ходе проверок из-за несоблюдения масочного режима, отсутствия дезинфицирующих ковриков при входе, антисептиков, отсутствия журнала учета о состоянии здоровья персонала оштрафованы: «Империя пиццы», Beef Burgers, «Савор», «Каганат», «Центр плова», «Киана», «Буржуй», Pascal, «Граф», Fresh box (ТРЦ «Вефа центр»), «Хан Тенири», «Белек», «Палаццо», «Кебаб хаус», «Этилер», «Ак-Бата», «Даамдуу»; гипермаркет «Народный», магазины Rody mood (ТРЦ «Вефа центр»), «Джал-23» и компьютерный клуб Dota.

«На эти заведения наложен штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение распоряжения уполномоченного органа. Для физических лиц он составляет 3 тысячи сомов, для юридических — 13 тысяч сомов», — отметили в мэрии.