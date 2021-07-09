23:32
USD 84.80
EUR 100.27
RUB 1.13
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Бишкеке оштрафовали несколько точек общественного питания и магазины

В Бишкеке оштрафовали несколько точек общественного питания и магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, в столице в усиленном режиме проходят рейды по соблюдению санитарных норм и правил. В дневное время команда санитарно-экологической инспекции обходит супермаркеты, гипермаркеты и торговые центры, а в ночное время — кафе и рестораны.

В ходе проверок из-за несоблюдения масочного режима, отсутствия дезинфицирующих ковриков при входе, антисептиков, отсутствия журнала учета о состоянии здоровья персонала оштрафованы: «Империя пиццы», Beef Burgers, «Савор», «Каганат», «Центр плова», «Киана», «Буржуй», Pascal, «Граф», Fresh box (ТРЦ «Вефа центр»), «Хан Тенири», «Белек», «Палаццо», «Кебаб хаус», «Этилер», «Ак-Бата», «Даамдуу»; гипермаркет «Народный», магазины Rody mood (ТРЦ «Вефа центр»), «Джал-23» и компьютерный клуб Dota.

«На эти заведения наложен штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение распоряжения уполномоченного органа. Для физических лиц он составляет 3 тысячи сомов, для юридических — 13 тысяч сомов», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200505/
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
Ученые выяснили, почему мужчины тяжелее переносят COVID-19 — исследование
COVID-19. В Бишкеке оштрафовали две мечети за несоблюдение масочного режима
ВОЗ включила российский штамм COVID-19 в список отслеживания
Мы на краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава
Индийский штамм в Кыргызстане не зафиксирован
COVID-19 в мире. Заразились более 185,5 миллиона, умерли более 4 миллионов
Третья волна COVID-19. В Бишкеке развернули еще 190 коек
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 29 медработников
Коронавирусом болеет 17 тысяч 488 человек, 1 тысяча 491 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 10 человек
Популярные новости
Орхан Инанды доставлен в&nbsp;Турцию Орхан Инанды доставлен в Турцию
С&nbsp;10&nbsp;июля правила въезда кыргызстанцев в&nbsp;Россию изменятся С 10 июля правила въезда кыргызстанцев в Россию изменятся
Госрегистрацию автомобиля в&nbsp;Кыргызстане теперь можно временно прекратить Госрегистрацию автомобиля в Кыргызстане теперь можно временно прекратить
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;Дома правительства митингует 74-летний пенсионер В Бишкеке у Дома правительства митингует 74-летний пенсионер
Бизнес
Индия продолжит присутствие в&nbsp;зоне Персидского залива для помощи торговым судам Индия продолжит присутствие в зоне Персидского залива для помощи торговым судам
Трансляция Италия&nbsp;&mdash; Англия: кто покажет финал Евро-2020 Трансляция Италия — Англия: кто покажет финал Евро-2020
Пополняйте Mbank Online через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
Во&nbsp;сколько начнется бой UFC Макгрегор&nbsp;&mdash; Порье, где смотреть Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть
9 июля, пятница
23:26
COVID-19. В Бишкеке оштрафовали несколько точек общественного питания и магазины COVID-19. В Бишкеке оштрафовали несколько точек обществ...
23:13
Повторные выборы. Главе Токмакской ТИК угрожали: она не запомнила, кто именно
23:02
В Бишкеке задержали водителя Toyota Camry с подложными номерами
22:58
Повторные выборы. Партия «Бирге» письменного предупреждения не получила
22:53
Тело погибшего пограничника Хуснидина Хожиева доставили в Кыргызстан