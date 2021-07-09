В ГУОБДД сняли ролик о пьяном вождении и безопасности на дорогах. Его, по информации пресс-службы ведомства, в ближайшее время начнут показывать в кинотеатрах страны.

«Ежегодно по вине пьяных водителей гибнут десятки людей. Авторы ролика обращают внимание на простое правило вождения: не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Для демонстрации главной идеи создатели выбрали довольно жесткие изобразительные средства», — сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем мире на дорогах гибнут миллионы людей. В Кыргызстане жертвами ДТП каждый год становятся около 10 тысяч человек.