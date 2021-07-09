17:26
USD 84.80
EUR 100.27
RUB 1.13
Общество

В ГУОБДД сняли ролик о пьяном вождении и безопасности на дорогах

В ГУОБДД сняли ролик о пьяном вождении и безопасности на дорогах. Его, по информации пресс-службы ведомства, в ближайшее время начнут показывать в кинотеатрах страны.

«Ежегодно по вине пьяных водителей гибнут десятки людей. Авторы ролика обращают внимание на простое правило вождения: не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Для демонстрации главной идеи создатели выбрали довольно жесткие изобразительные средства», — сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем мире на дорогах гибнут миллионы людей. В Кыргызстане жертвами ДТП каждый год становятся около 10 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200502/
просмотров: 291
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке сотрудник ГУОБДД поставил фальшивую камеру и нес службу на личном авто
Более 2 тысяч аварий выявлено на Иссык-Куле с начала турсезона
За два дня рейда на Иссык-Куле задержаны семь пьяных водителей
Рост ДТП. МВД должно усилить работу, а эксперт предлагает лишать прав на 10 лет
В Бишкеке невозможно соблюдать Правила дорожного движения, считает депутат
Увеличить штраф за вождение в пьяном виде предлагает депутат
Бишкекская милиция сняла новый социальный ролик. На этот раз о наркотиках
После введения «Безопасного города» в бюджет поступило 1,7 миллиарда сомов
Проект «Безопасный город». Штрафы за незначительное нарушение ПДД хотят снизить
В Бишкеке милиционеры сняли очередной ролик об ала качуу и напомнили о наказании
Популярные новости
Орхан Инанды доставлен в&nbsp;Турцию Орхан Инанды доставлен в Турцию
С&nbsp;10&nbsp;июля правила въезда кыргызстанцев в&nbsp;Россию изменятся С 10 июля правила въезда кыргызстанцев в Россию изменятся
Госрегистрацию автомобиля в&nbsp;Кыргызстане теперь можно временно прекратить Госрегистрацию автомобиля в Кыргызстане теперь можно временно прекратить
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;Дома правительства митингует 74-летний пенсионер В Бишкеке у Дома правительства митингует 74-летний пенсионер
Бизнес
Индия продолжит присутствие в&nbsp;зоне Персидского залива для помощи торговым судам Индия продолжит присутствие в зоне Персидского залива для помощи торговым судам
Трансляция Италия&nbsp;&mdash; Англия: кто покажет финал Евро-2020 Трансляция Италия — Англия: кто покажет финал Евро-2020
Пополняйте Mbank Online через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
Во&nbsp;сколько начнется бой UFC Макгрегор&nbsp;&mdash; Порье, где смотреть Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть
9 июля, пятница
17:23
Турецким бизнесменам предлагают вложиться в энергетику и сельское хозяйство Турецким бизнесменам предлагают вложиться в энергетику...
17:15
Повторные выборы. Агитатора за партию «Эмгек» опять обвиняют в подкупе
17:03
Рейды и усиление. Милиция Токмака готовится к выборам в городской кенеш
16:49
В ГУОБДД сняли ролик о пьяном вождении и безопасности на дорогах
16:24
Суд отказал Эндрю Качинсу в рассмотрении дела в закрытом режиме