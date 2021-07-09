В Анкаре открылась фотовыставка, посвященная 30-летию независимости Кыргызстана

В Анкаре состоялась церемония открытия фотовыставки, посвященной 30-летию независимости Кыргызстана. Организатором выступило посольство КР в Турции при поддержке МИД.

На экспозиции представлена 61 картина, на которых запечатлены исторические достопримечательности, ландшафты страны, национальные виды спорта, отражающие древнюю историю, богатую культуру, живописную природу и традиционный быт Кыргызстана.

Фото посольства Кыргызстана в Турции. На фотовыставке, посвященной 30-летию независимости Кыргызстана

В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран, депутаты парламента Турции, чрезвычайные и полномочные послы, аккредитованные в Анкаре, сотрудники МИД ТР, представители международных и общественных организаций, бизнес-структур, СМИ, а также кыргызской диаспоры, проживающие на территории Турции.

Посол Кубанычбек Омуралиев отметил, что кыргызский народ и страна имеют более чем 2200-летнюю историю. И подчеркнул, что в этом году исполняется 30 лет не только независимости Кыргызстана, но также установлению дипломатических отношений между государствами.

«Кыргызстан намерен последовательно продвигать демократические реформы, укреплять верховенство закона, защиту и продвижение прав человека, а также по-прежнему полностью привержен всем своим международным обязательствам и неукоснительно выполняет все ранее подписанные двусторонние и многосторонние договоры и соглашения», — сказал глава дипмиссии.

Заместитель министра иностранных дел Явуз Селим Кыран, выступая на открытии фотовыставки, отметил, что Турция стала первой страной, признавшей независимость Кыргызстана.

Фотовыставка в Министерстве иностранных дел Турции продлится до 13 июля. Аналогичное мероприятие ранее прошло в президентском дворце Турецкой Республики с участием глав двух государств в ходе официального визита президента Садыра Жапарова в ТР и в парламенте Турции с участием вице-спикера.