В Анкаре открылась фотовыставка, посвященная 30-летию независимости Кыргызстана

В Анкаре состоялась церемония открытия фотовыставки, посвященной 30-летию независимости Кыргызстана. Организатором выступило посольство КР в Турции при поддержке МИД.
На экспозиции представлена 61 картина, на которых запечатлены исторические достопримечательности, ландшафты страны, национальные виды спорта, отражающие древнюю историю, богатую культуру, живописную природу и традиционный быт Кыргызстана.
В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран, депутаты парламента Турции, чрезвычайные и полномочные послы, аккредитованные в Анкаре, сотрудники МИД ТР, представители международных и общественных организаций, бизнес-структур, СМИ, а также кыргызской диаспоры, проживающие на территории Турции.
Посол Кубанычбек Омуралиев отметил, что кыргызский народ и страна имеют более чем 2200-летнюю историю. И подчеркнул, что в этом году исполняется 30 лет не только независимости Кыргызстана, но также установлению дипломатических отношений между государствами.
Заместитель министра иностранных дел Явуз Селим Кыран, выступая на открытии фотовыставки, отметил, что Турция стала первой страной, признавшей независимость Кыргызстана.
Фотовыставка в Министерстве иностранных дел Турции продлится до 13 июля. Аналогичное мероприятие ранее прошло в президентском дворце Турецкой Республики с участием глав двух государств в ходе официального визита президента Садыра Жапарова в ТР и в парламенте Турции с участием вице-спикера.