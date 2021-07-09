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Общество

64-летнему кыргызстанцу Александру Хохлову срочно нужны доноры крови

64-летнему кыргызстанцу Александру Хохлову срочно нужны доноры любой группы крови. Об этом сообщают его родственники.

По их данным, пожилой мужчина находится на лечении в территориальной больнице Иссык-Атинского района. Для подготовки к операции он нуждается в компонентах крови. Перед сдачей просят не употреблять молоко и жирную пищу.

Кровь можно сдать:

  • в Республиканском центре крови Бишкека c 8.00 до 14.00 с понедельника по пятницу, в субботу — с 8.00 до 12.00;
  • в территориальной больнице Иссык-Атинского района в Канте, улица Зеленая, 6, с 8.00 до 11.00 с понедельника по пятницу.

Контактные номера телефонов: 0555197836, 0555918113.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200461/
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