Цифра дня. 24 человека погибли в Кыргызстане в результате пожаров за полгода

За полгода в результате пожаров в Кыргызстане погибли 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в связи с наступлением жары по республике увеличились случаи возгорания сухотравья на полях, пастбищах, в лесных хозяйствах и жилом секторе.

За шесть месяцев по стране произошел 1 тысяча 501 пожар. Материальный ущерб составил около 370 миллионов сомов.

В результате возгораний погибли 24 человека и 32 пострадали, в том числе четверо маленьких детей. Спасены 20 человек.

Основными причинами пожара является шалость детей, неосторожное обращение с огнем.

Как уточнили в ведомстве, 65,3 процента пожаров происходит в жилом секторе.