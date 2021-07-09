1,2 миллиона доз вакцин от COVID-19. А если холодильник опять отключится?

«Вопрос хранения большой партии китайской вакцины Sinopharm обсуждался на разных уровнях. Нам гарантировали, что отключений электричества не будет», — сообщили 24.kg в Министерстве здравоохранения и социального развития.

«Но надо понимать, что бывает форс-мажор и аварии», — подчеркнули в ведомстве.

«IT-команда приступила к разработке цифровой программы по учету холодильного объема и его использования. Будем отслеживать онлайн, сколько места в холодильниках, сколько поступило на склад и отпущено. Халатность — человеческий фактор, который исключать невозможно», — признал замминистра здравоохранения и соцразвития Бакыт Джангазиев.

Он отметил, что ведутся консультации с ответственными сотрудниками.

Напомним, Кыргызстан ждет 1,2 миллиона доз китайской вакцины Sinopharm.

В апреле в столичном Центре семейной медицины № 2 разморозилось 994 дозы первого компонента вакцины «Спутник V». Кыргызстану один компонент этой вакцины обходится примерно по $10. Ущерб составил около 840 тысяч сомов. Его должны были возместить в месячный срок.

Выговоры получили пять сотрудников ЦСМ № 2. Позже руководителей Центра семейной медицины № 2 и Объединенного центра семейной медицины № 1 Ленинского района уволили. Проблемой занялась Генпрокуратура.