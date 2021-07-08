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Общество

Поезд из Бишкека до Балыкчи и обратно будет ездить каждый день с 19 июля

С 19 июля по 31 августа 2021 года пассажирский поезд по маршруту Бишкек — Балыкчи — Бишкек будет курсировать каждый день. Об этом сообщили в пресс-службе ГП «Кыргыз темир жолу».

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По ее данным, состав поезда из пяти вагонов будет ездить с понедельника по четверг, с пятницы по воскресенье к нему будут добавлять еще четыре вагона.

Поезд по пятницам, субботам и воскресеньям отправляется в 7.00, прибывает в Балыкчи в 11.59. Обратно отправляется в 17.15 и прибывает в 22.03.

Стоимость проезда от станции «Бишкек-1» до станции «Рыбачье» для детей до пяти лет — бесплатно (из расчета один ребенок на одного взрослого пассажира), с 5 до 10 лет — 34 сома, с 10 лет и старше — 69 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200271/
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