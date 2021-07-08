Все по графику. Ремонт улицы Васильева завершат до 15 июля 2021 года

Ремонт улицы Васильева закончат до 15 июля 2021 года. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, дата завершения по графику — 25 июля. Работы ведутся в штатном режиме. На проезжую часть положили два слоя асфальтобетонной смеси, готовится основание под тротуары.

Ранее читательница 24.kg сообщала, что в конце марта отрезок улицы Васильева (от улицы Тулебердиева до улицы Манаса) закрыли на ремонт. За это время уложили только один слой асфальта.

По ее словам, около двух недель назад на проезжей части наконец-то уложили первый слой асфальта. «И после этого рабочие испарились. Никакие работы не проводятся. Тротуары забросили», — отметила она.