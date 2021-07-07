Выборы-2021. Милиция в городе Ош переходит на усиленный режим несения службы

Правоохранительные органы Оша переходят на усиленный вариант несения службы с 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

По ее данным, с 9 по 12 июля милиция будет работать усиленно в связи с предстоящими выборами в городской кенеш.

На сегодня в городе общественную безопасность обеспечивают более 800 сотрудников правоохранительных органов. В период выборного процесса задействуют еще 10 оперативно-разыскных групп. Завтра 300 милиционеров выйдут на избирательные участки во время завоза бюллетеней.

Для милиции также провели обучение по их правам и обязанностям во время выборов в горкенеш.

11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке пройдут повторные выборы депутатов городских кенешей.