20:57
USD 84.79
EUR 100.44
RUB 1.16
Общество

Выборы-2021. Милиция в городе Ош переходит на усиленный режим несения службы

Правоохранительные органы Оша переходят на усиленный вариант несения службы с 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

По ее данным, с 9 по 12 июля милиция будет работать усиленно в связи с предстоящими выборами в городской кенеш.

На сегодня в городе общественную безопасность обеспечивают более 800 сотрудников правоохранительных органов. В период выборного процесса задействуют еще 10 оперативно-разыскных групп. Завтра 300 милиционеров выйдут на избирательные участки во время завоза бюллетеней.

Для милиции также провели обучение по их правам и обязанностям во время выборов в горкенеш.

11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке пройдут повторные выборы депутатов городских кенешей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200148/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош задержали подозреваемых в подкупе избирателей
Повторные выборы в Токмаке. Массовое кочевье кандидатов
Повторные выборы. Чем токмакские кандидаты отличаются от столичных
Местные выборы в разгар пандемии и отпусков. Кому выгоден такой расклад
В городе Ош борются с купанием детей в каналах без присмотра взрослых
Повторные выборы. Партию «Биздин Кыргызстан» подозревают в подкупе
Выборы в Оше. Лидеры есть, но новички наступают на пятки
В городе Ош произошла стрельба
В Алайском районе 38-летний мужчина похитил ребенка
Повторные выборы. Почти половина депутатов Ошского кенеша снова баллотируются
Популярные новости
Аномальную жару в&nbsp;Кыргызстане обещают синоптики Аномальную жару в Кыргызстане обещают синоптики
По&nbsp;секрету всему свету. Канал Россия 1&nbsp;показал программу о&nbsp;Кыргызстане По секрету всему свету. Канал Россия 1 показал программу о Кыргызстане
Орхан Инанды доставлен в&nbsp;Турцию Орхан Инанды доставлен в Турцию
Бишкекчане вызывают мобильные бригады, чтобы бесплатно сдать ПЦР Бишкекчане вызывают мобильные бригады, чтобы бесплатно сдать ПЦР
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; запустил мощный и&nbsp;безопасный газовый объект «Газпром Кыргызстан» запустил мощный и безопасный газовый объект
MegaCom стремительно увеличивает мощность и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;LTE MegaCom стремительно увеличивает мощность и охват сети 4G LTE
Собственная недвижимость в&nbsp;Турции&nbsp;&mdash; мечта или реальность? Собственная недвижимость в Турции — мечта или реальность?
Погасить кредит от&nbsp;банка &laquo;‎Бай-Тушум&raquo; теперь можно в&nbsp;отделениях почты Погасить кредит от банка «‎Бай-Тушум» теперь можно в отделениях почты
7 июля, среда
20:41
Выборы-2021. Милиция в городе Ош переходит на усиленный режим несения службы Выборы-2021. Милиция в городе Ош переходит на усиленный...
20:21
В Бишкеке возле здания КРСУ спилили хвойные деревья. Ветки бросили на газон
20:02
Строительство дороги Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Коромду не финансируется
19:47
Улукбек Марипов проверил, как маркируется табачная и алкогольная продукция
19:44
Две недели ничего не делают. На ремонт улицы Васильева пожаловалась бишкекчанка