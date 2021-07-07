Поток воды с утра контролировать тяжело. В мэрии Бишкека ответили читателю 24.kg

Поток поливной воды в Бишкеке с утра сильный, контролировать его тяжело. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, пока воды много, сотрудники Бишкекзеленхоза стараются успеть довести ее как можно до большего количества деревьев. Руководство муниципального предприятия приносит свои извинения за причиненные неудобства.

Ранее горожанин сообщал, что Бишкекзеленхоз нерационально использует поливную воду в Дубовом парке. Деревья сохнут, а тротуары залиты водой.