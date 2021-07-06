В Кыргызстане хотят упростить процедуру снятия с воинского учета. Соответствующий проект постановления кабмина на общественное обсуждение вынесло Министерство обороны.

Как отмечается в справке-обосновании, в феврале президент подписал Указ «О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению», после чего ГРС инициировала внесение изменений в закон о всеобщей воинской обязанности, о военной и альтернативной службах.

По задумке ведомства, информация о смене места жительства военнообязанных граждан и призывников будет предоставляться через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».

Но в Минобороны отмечают, что сведения о количественном составе военнообязанных относятся к совершенно секретным. Поэтому реализация вышеуказанного законопроекта будет противоречить нормативным правовым актам о государственных секретах.

Ведомство предлагает упростить существующий порядок, когда для регистрации граждане должны предоставлять сведения о постановке на воинский учет или снятии с него из соответствующего районного (городского) военного комиссариата. Что создает трудности для военнообязанных.

Поэтому пока в качестве пилотного проекта и только в военных комиссариатах Бишкека предлагается ввести упрощенную процедуру снятия и постановки на воинский учет.

«Граждане при необходимости могут сняться с прежнего места воинского учета, обратившись в соответствующий военный комиссариат по месту нового проживания», — отмечается в документе.